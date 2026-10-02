Quản lý thị trường Cà Mau phát hiện hàng loạt vụ vi phạm trong tháng 9

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết, trong tháng 9 năm 2026, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra bình thường.

Chi cục đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm và các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao. Công tác tuyên truyền, phối hợp liên ngành và xử lý hàng hóa tịch thu được thực hiện theo kế hoạch, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng Quản lý thị trường Cà Mau kiểm tra 64 vụ, phát hiện 58 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 383 triệu đồng.

Theo đó, trong tháng 9, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh có nhiều hoạt động văn hóa, thương mại được tổ chức trên địa bàn như Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026; các hội chợ thương mại, ẩm thực, OCOP tại phường Bạc Liêu và phường Tân Thành. Nhu cầu tiêu dùng đối với thực phẩm, đặc sản địa phương, thủy hải sản tăng so với ngày thường, song nguồn cung vẫn được bảo đảm. Sau kỳ nghỉ, hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán hàng hóa và dịch vụ trở lại bình thường.

Giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung ổn định. Thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thủy sản và thuốc thủy sản cơ bản bảo đảm nguồn cung.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình vi phạm trong hoạt động thương mại vẫn còn phát sinh, nhất là đối với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và an toàn thực phẩm; một số vụ việc còn đang tiếp tục xử lý.

Cũng trong tháng 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, UBND tỉnh và Sở Công Thương về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai tại các cơ sở kinh doanh. Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký 44 bản cam kết chấp hành pháp luật; lũy kế đến thời điểm báo cáo đạt 249 bản cam kết. Cùng đó, công tác tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh ngư cụ, thiết bị điện phục vụ chống khai thác IUU được thực hiện tại 26 cơ sở.

Trong tháng 9, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 64 vụ; trong đó 58 vụ vi phạm. Tổng số vụ được xử lý là 56, với 61 hành vi vi phạm. Số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 383 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trong tháng gần 370 triệu đồng.

Các mặt hàng bị xử lý gồm gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ; da hoành thánh không rõ nguồn gốc; thuốc lá điếu nhập lậu; thực phẩm đông lạnh hết hạn sử dụng và phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu. Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã kiểm tra 652 vụ, trong đó phát hiện, xử lý 601 vụ và thu nộp ngân sách hơn 6,1 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Nghị cho biết, trong tháng 10/2026, Chi cục xác định tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vàng bạc và các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao. Đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và việc triển khai xăng sinh học E10; kiểm tra an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh ngư cụ, thiết bị điện liên quan đến chống khai thác IUU.

Chi cục cũng đặt trọng tâm theo dõi hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, mạng xã hội và các hình thức kinh doanh trực tuyến; tiếp tục rà soát, xử lý các vụ việc còn tồn, đồng thời duy trì phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường.