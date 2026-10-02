Nhiều dự án chung cư chưa bàn giao, chưa sổ đỏ tại Mỹ Đình,Từ Liêm đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2

Hiện nay, phường Từ Liêm được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm.

Thống kê từ nhiều sàn giao dịch bất động sản cho thấy, giá chung cư tại khu vực Từ Liêm liên tục leo thang trong những năm gần đây, bám sát xu hướng tăng của toàn thành phố Hà Nội, giá bán thậm chí chạm và vượt ngưỡng 80 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ 4 phòng ngủ, rộng 140m2 tại dự án The Emerald Đình Thôn, phường Từ Liêm hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,8 tỷ đồng, tương đương 90,84 triệu đồng/m2.

Hay như căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 106m2 tại dự án Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Từ Liêm hiện cũng đang được rao bán với giá 9 tỷ đồng, tương đương 84,91 triệu đồng/m2.

Giá chung cư tại khu vực phường Từ Liêm vẫn duy trì ngưỡng cao.

Thậm chí, hiện nay điều khiến giới chuyên môn và người dân quan tâm là mức giá này không chỉ áp dụng với các dự án đã hoàn thiện, mà còn cả những dự án chưa bàn giao, thậm chí chỉ mới khởi công. Một ví dụ điển hình là dự án Mỹ Đình Pearl, Tòa Pearl 3, phường Từ Liêm, dự án này được dự kiến bàn giao vào quý 4/2028, hiện vẫn trong quá trình xây dựng. Dù vậy, một căn hộ 2 phòng ngủ, có diện tích 76,5m² tại đây đang được rao bán với giá 8,41 tỷ đồng, tương đương 110 triệu đồng/m².

Hiện nay, dù những thông tin xoay quanh Nghị định 21-NQ/TW, khiến thị trường bất động sản có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người dự đoán giá chung cư sẽ chững lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, giá chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí cao so với thu nhập của nhiều người dân hiện nay.

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