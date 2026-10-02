MPV 7 chỗ giá 157 triệu đồng ngang cỡ Mitsubishi Xpander đẹp long lanh, nâng cấp trang bị và tiện nghi, rẻ hơn Hyundai Grand i10

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MPV 7 chỗ ngang cỡ Mitsubishi Xpander đẹp long lanh, nâng cấp trang bị và tiện nghi





MPV 7 chỗ - Triber 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Renault vừa chính thức ra mắt mẫu xe MPV 7 chỗ - Triber 2027 thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ. Lần ra mắt này mang đến sự nâng cấp toàn diện khi hãng bổ sung cho Renault Triber tùy chọn động cơ tăng áp Turbo-petrol bên cạnh tùy chọn động cơ hút khí tự nhiên tiêu chuẩn.

Renault Triber 2027 được nâng cấp hệ thống chiếu sáng sang công nghệ LED toàn phần

Renault Triber 2027 được phân phối với 4 bản trang bị chính gồm Authentic, Evolution, Techno và Emotion.

Về mặt ngoại thất, Renault Triber 2027 được nâng cấp hệ thống chiếu sáng sang công nghệ LED toàn phần, nổi bật với cụm đèn pha LED hiện đại. Xe vẫn duy trì dáng vẻ năng động đặc trưng của dòng MPV lai phong cách SUV cùng khoảng sáng gầm xe đạt 182 mm.

Triber 2027 là mẫu xe đầu tiên tại Ấn Độ áp dụng nền tảng khung gầm mới

Triber 2027 là mẫu xe đầu tiên tại Ấn Độ áp dụng nền tảng khung gầm mới Renault Group Entry Platform (RGEP). Hệ thống treo được làm mới hoàn toàn khi bổ sung thanh chống lật trước/sau, ứng dụng công nghệ giảm xóc MTV. Hãng cũng tinh chỉnh lại lực phanh cùng động lực học để phù hợp với điều kiện đường xá. Những gia cố cấu trúc này làm trọng lượng tổng thể của xe tăng thêm 80 kg so với bản tiền nhiệm.

Nội thất Renault Triber 2027 nổi bật với khả năng biến hình linh hoạt

Nội thất Renault Triber 2027 nổi bật với khả năng biến hình linh hoạt, có thể tùy biến thành cấu hình 5, 6 hoặc 7 chỗ ngồi bằng cách gập hàng ghế sau. Khi gập hàng ghế thứ ba để sử dụng 5 chỗ, dung tích khoang hành lý của xe lên tới 625 lít, đi kèm 23 lít dung tích từ các hộc chứa đồ nhỏ rải rác trong cabin.

Về mặt tiện nghi và công nghệ, xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây

Về mặt tiện nghi và công nghệ, xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số dành cho người lái. Danh sách trang bị phong phú trên Triber mới còn bao gồm điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảm biến gạt mưa tự động, đèn pha tự động, sạc điện thoại không dây và nút bấm khởi động Start/Stop.

Renault Triber 2027 mang đến hai lựa chọn hệ truyền động.

Renault Triber 2027 mang đến hai lựa chọn hệ truyền động. Động cơ xăng tăng áp 1.0L mới sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm, đi kèm duy nhất tùy chọn hộp số sàn (MT) và có mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố đạt 21 km/lít. Trong khi đó, các bản tiêu chuẩn vẫn giữ tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.0L có công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 96 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn (MT) hoặc hộp số tự động (AMT).

Giá MPV 7 chỗ Renault Triber 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mức giá khởi điểm cho phiên bản Authentic dùng động cơ hút khí tự nhiên là 5,80 lakh Rupee (khoảng 157 triệu đồng). Các bản động cơ thường khác gồm Evolution MT có giá 6,73 lakh Rupee (khoảng 182 triệu đồng), Techno MT giá 7,44 lakh Rupee (khoảng 201 triệu đồng), Emotion MT giá 8,05 lakh Rupee (khoảng 218 triệu đồng) và bản số tự động Emotion AMT có giá 8,52 lakh Rupee (khoảng 230 triệu đồng).

Đối với tùy chọn động cơ tăng áp mới, bản Evolution Turbo MT có giá khởi điểm từ 7,84 lakh Rupee (khoảng 212 triệu đồng). Tiếp đó là bản Techno Turbo MT có giá 8,53 lakh Rupee (khoảng 231 triệu đồng) và phiên bản cao cấp nhất Emotion Turbo MT sẽ được phân phối với mức giá 8,99 lakh Rupee (khoảng 243 triệu đồng).

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.







