Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 31/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 31/1/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 31/1/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
|Giải Nhất
O O O O O
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|500.000
|Giải Ba
O O O
50.000
Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội vị trí đẹp chạm mốc 100 triệu đồng/m² năm 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Báo cáo của VARS cho biết, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là điểm nóng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đà tăng giá phản ánh xu hướng phát triển dự án cao cấp trong bối cảnh chi phí đất đai leo thang, song cũng cho thấy những dấu hiệu chững lại về thanh khoản trên thị trường thứ cấp vào cuối năm.
Chọn xe nâng theo ngành nghề: Cách tiếp cận đúng trong vận hành hiện đạiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng và kho bãi ngày càng chuyên biệt, nhu cầu chọn xe nâng phù hợp theo ngành nghề đang trở thành xu hướng tất yếu của doanh nghiệp Việt Nam.
Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy mô như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 87/TB-VP ngày 30/01/2026, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Từ 12/2/2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ siết chặt trạng thái vàng của tổ chức tín dụngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Thông tư số 82/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 12/2/2026 đã quy định rõ giới hạn trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng trên cơ sở vốn tự có, quy định mới được kỳ vọng sẽ hạn chế đầu cơ vàng, giảm rủi ro hệ thống và tăng cường an toàn tài chính trong hoạt động ngân hàng.
Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda thiết kế cổ điển, trang bị an toàn sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda mang thiết kế retro lạ mắt, ABS 2 kênh và TCS tiêu chuẩn, giá dự kiến khoảng 56 triệu đồng.
SUV điện giá 450 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như xe hạng A Hyundai Grand i10, Kia MorningGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV điện đẹp át vía Corolla Cross, giá rẻ như xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Một loại cam Việt đổ đống bán đầy chợ giá rẻ hơn rau, chỉ vài nghìn đồng/kg nhưng rất thành mát, bổ dưỡngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe và giá cả lại vô cùng bình dân.
Xe ga 247cc giá 56 triệu đồng đẹp đẳng cấp, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 247cc được trình làng với mức giá cực kỳ hấp dẫn, kèm theo đó là hàng loạt trang bị đẳng cấp có thể đánh bại cả Honda Vario, Air Blade hay thậm chí là SH.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 30/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 30/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trà truyền thống: Câu chuyện gìn giữ và hành trình thích ứng không gian hội nhậpSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi thế giới ngày càng ưu tiên sản phẩm tự nhiên và giàu bản sắc, trà truyền thống Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành ngành hàng xuất khẩu gắn với thương hiệu quốc gia.
Giá bạc hôm nay (29/1): Thị trường mở phiên tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng, giá bán ra vươn vùng 122 triệu đồng/kgGiá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục giữ nhịp tăng mạnh khi mở phiên, các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng từ hơn 200.000 đồng đến gần 600.000 đồng/lượng. Mức tăng này đưa giá bạc trong nước vươn lên vùng 122 triệu đồng/kg.