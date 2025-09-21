Khách có tiền mua nhà ngày càng trẻ, đến 40% người ở nhóm tuổi 25 - 34
Nếu nhóm khách mua nhà để đầu tư phần nhiều ở độ tuổi 35-44 thì nhóm mua nhà để ở chiếm nhiều nhất trong độ tuổi 25-34; số tiền họ chi mua nhà ở quanh mức 5 tỷ đồng.
"Khẩu vị" mua bất động sản đang thay đổi
Chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản nhà ở 2025 tổ chức ở TP.HCM chiều 18/9, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting (thuộc DKRA Group), cho biết đơn vị này tiến hành một nghiên cứu với khoảng 2.000 khách mua nhà ở.
Kết quả thu được cho thấy khẩu vị người mua bất động sản đang thay đổi mạnh so với trước. Đặc biệt, độ tuổi mua nhà ngày càng trẻ hóa.
Theo nghiên cứu, có 4 nhóm mua bất động sản, nhưng 2 nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất là nhóm mua để ở và mua đầu tư. Trong đó, nhóm mua đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, là nhóm chủ lực của thị trường bất động sản hiện nay, với khoảng 37% và là những người có độ tuổi từ 35 - 44.
Sản phẩm họ mua đầu tư phần nhiều là căn nhà thứ 2. Đây là nhóm có nguồn tiền nhàn rỗi và tập trung vào các sản phẩm có khả năng sinh lời và đặc biệt quan tâm uy tín chủ đầu tư. Mức đầu tư cho một sản phẩm nhà đất của nhóm này 5 - 10 tỷ đồng.
Nhóm mua nhà ở phần lớn là người mua căn nhà đầu tiên. Họ có số tiền vừa phải và rất thận trọng trong quyết định mua nhà. Họ thường tham khảo ý kiến người thân và chú trọng đến các yếu tố thiết thực, tiện lợi như vị trí dự án, sự gần gũi với nơi làm việc, trường học, môi trường sống, giá cả và các hỗ trợ từ ngân hàng.
Điểm đáng chú ý là người có tiền mua nhà ở ngày càng trẻ. Trong nhóm khách mua nhà để ở, có đến 40% lượng khách trong độ tuổi 25 - 34 tuổi.
Sản phẩm nhà ở được nhóm tuổi này quan tâm là căn hộ gần nơi làm việc, học tập, nhiều tiện ích, trải nghiệm mới. Nghiên cứu cũng cho thấy nhóm khách hàng này có thu nhập ổn định.
Riêng gia đình trẻ chọn mua nhà ở cũng có rất nhiều người chọn nhà phố, căn hộ 2-3 phòng ngủ đi kèm các tiện ích thông minh.
"Sự trẻ hóa độ tuổi người mua nhà ở sẽ giúp chủ đầu tư cân đối sản phẩm hợp lý đáp ứng nhu cầu và sự kỳ vọng của người trẻ coi trọng trải nghiệm, ưu tiên môi trường sống xanh trong các khu đô thị lớn, gắn với mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Chủ đầu tư cần tập trung phát triển nhà ở gắn với nhu cầu thực, giá vừa túi tiền, đồng thời quy hoạch các đô thị vệ tinh với hạ tầng kết nối đồng bộ", ông Thắng cho biết.
Theo thống kê của DKRA Consulting, hiện khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận có khoảng 18 dự án đô thị quy mô trên 100 ha, với tổng diện tích hơn 16.500 ha được quy hoạch đầu tư. Trong số này, 8 dự án đã và đang triển khai, chuẩn bị cung cấp hơn 50.000 sản phẩm ra thị trường. Đây là con số rất lớn bổ sung cho nguồn cung đang khan hiếm.
Đây cũng được xem là tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở trong những năm tới. Dù vậy, chuyên gia này cho rằng nếu không có những chính sách đột phá, giá nhà ở vẫn sẽ tiếp tục tăng cao trong vòng 3 năm tới, nhất là là các khu vực giáp ranh, đặc biệt là Bình Dương.
Giá căn hộ tại TP.HCM cao nhất gần 500 triệu đồng/m²
Cũng tại Diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting (thuộc DKRA Group), cho biết thị trường căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận trong 8 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự phục hồi tích cực từ nguồn cung lẫn sức cầu. Tuy nhiên, song song đó là mức giá cũng tăng khá cao so với năm 2024.
Thống kê của đơn vị này cho thấy có hơn 28.000 căn hộ của 114 dự án được tung ra thị trường, tăng 58% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 71%, với trên 20.000 căn, cao gấp hơn ba lần so với năm 2024.
Ở phân khúc nhà phố và biệt thự, nguồn cung cũng đạt hơn 10.100 căn tại 87 dự án, tăng tới 71%. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ đạt thấp hơn căn hộ, với khoảng 4.817 căn, đạt gần 50% tức tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ 2024.
Đất nền dù nguồn cung tăng chỉ khoảng 3%, nhưng tỷ lệ hấp thụ cũng gấp 2,2 lần cùng kỳ, với hơn 1.100 sản phẩm.
Mặt bằng giá sơ cấp với sản phẩm đất nền và nhà phố, biệt thự khu vực TP.HCM và vùng phụ cận đang tăng khoảng 15% so với cùng thời điểm 2024.
Mức tăng giá cao nhất trong 8 tháng của năm 2025 phải kể đến sản phẩm căn hộ. Trong đó tăng cao nhất là khu vực TP.HCM cũ, trung bình 12-18%; Bình Dương cũ có mức tăng 8-10%.
Giá bán sơ cấp căn hộ tại khu vực TP.HCM trong 8 tháng qua ghi nhận mức cao nhất là 493 triệu đồng/m², thấp nhất là 37 triệu đồng/m². Trong khi đó, giá cao nhất của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng lên tới 127 triệu đồng/m² và thấp nhất là 38 triệu.
Bình Dương (cũ) có giá ổn định hơn với lượng cung lớn nhất. Thống kê trong 8 tháng cho thấy khu vực này cung cấp cho thị trường đến 45,5 số lượng căn hộ và tỷ lệ tiêu thụ cũng đạt 46,7%, vượt cả TP.HCM (cung ứng khoảng 35,5%). Giá căn hộ tại đây cao nhất là 65 triệu đồng/m², thấp nhất 29 triệu đồng/m².
Địa bàn Long An (cũ) cũng nổi bật khi đang chiếm khoảng 40% nguồn cung ở phân khúc nhà phố và biệt thự. Lượng tiêu thụ sản phẩm này tại Long An cũng rất cao, với 67%.
Giá bán sản phẩm nhà phố, biệt thự cao nhất cũng là TP.HCM (cũ), với mức cao nhất lên đến 700 triệu đồng/m2. Mức giá cao thứ 2 ghi nhận tại Đồng Nai (cũ), với 228,5 triệu đồng/m².
Những con số trên cho thấy sự phân hóa thị trường, sản phẩm nhà ở theo khu vực đang thể hiện rõ nét. Khu lõi TP.HCM tiếp tục tập trung vào phân khúc nhà ở cao cấp, trong khi căn hộ hạng B và C tập trung tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai và đang giữ vai trò dẫn dắt thị trường.
