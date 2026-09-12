Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã "đốn tim" khán giả với nụ cười đáng yêu như búp bê phiên bản đời thực.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 1.Khánh Thi khoe sắc vóc con trai, Phan Hiển cảm thấy áp lực

GĐXH - Khánh Thi chia sẻ con trai Kubi ở 11 tuổi đã lộ rõ vẻ điển trai, nam tính cùng khí chất con nhà nghệ sĩ. Trước những hình ảnh này, Phan Hiển cho biết anh cảm thấy áp lực trước con trai.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 1.

Trong gia đình Khánh Thi – Phan Hiển, Lisa là thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng là cô bé thường xuyên nhận được sự chú ý từ bố mẹ, anh trai Kubi và chị Anna.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 2.

Sinh tháng 9/2023, Lisa giờ bước sang tuổi lên 3 vào ngày 9/9/2026. Nhân dịp con gái út đón sinh nhật, Khánh Thi gọi con bằng cái tên trìu mến “em bé bánh bao”. 

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 3.

Với nữ kiện tướng dancesport, ba năm làm mẹ của Lisa là hành trình chứng kiến cô bé ngày càng lớn lên, đáng yêu và có cá tính riêng.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 4.

Khánh Thi từng chia sẻ rằng điều cô mong mỏi dành cho con gái không quá lớn lao. Nữ nghệ sĩ chỉ mong Lisa có một cuộc đời bình an, khỏe mạnh, vui vẻ và luôn nhận được tình yêu thương.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 5.

Không chỉ được bố mẹ chăm sóc, Lisa còn sớm được tiếp xúc với nghệ thuật. Khi gần 3 tuổi, cô bé đã tham gia lớp học ballet và gây chú ý qua những hình ảnh tập luyện được Khánh Thi chia sẻ.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 6.

Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Lisa chưa có sự tập trung và kỹ thuật như những vũ công thực thụ. Tuy nhiên, việc cô bé hào hứng bước vào lớp học, thực hiện những động tác theo hướng dẫn của giáo viên đã khiến nhiều người thích thú.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 7.

Là một gia đình gắn bó với khiêu vũ, chuyện Lisa làm quen với ballet cũng là điều khá tự nhiên. Mẹ là Khánh Thi – người có nhiều năm gắn bó với dancesport; bố Phan Hiển là kiện tướng dancesport và cũng là bạn nhảy ăn ý của vợ. Anh chị của Lisa là Kubi và Anna cũng được bố mẹ cho tiếp xúc với dancesport từ nhỏ. Vì thế, cô bé út dường như đang tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình theo một cách rất riêng.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 8.

Khánh Thi từng gọi Lisa là “học viên nhỏ tuổi” khi chia sẻ hình ảnh con gái tham gia buổi kiểm tra cuối tháng của lớp ballet. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn trong trang phục tập luyện, chăm chú làm theo động tác của cô giáo khiến người hâm mộ thích thú.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả ở tuổi lên 3 - Ảnh 10.Anh trai Khánh Thi hiếm hoi tiết lộ về mẹ ruột

GĐXH - Nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy đã viết về mẹ ruột của mình với những dòng tự hào và biết ơn.

 

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