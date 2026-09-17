Tin sao 16/9: 'Giao diện' mới của Ngọc Trinh gây chú ý, Saka Trương Tuyền cùng Hồ Việt Trung đưa con đi du lịch

12 phút trước

GĐXH - "Từ nhỏ, tôi đã thích xem các chương trình hài và thường bắt chước cách diễn của các nghệ sĩ như: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, Vân Dung... Những hình ảnh ấy khiến tôi tò mò về thế giới diễn xuất và mong muốn một ngày nào đó cũng được trở thành một nhân vật khác trên sân khấu hoặc màn ảnh", TikToker Tiêu Thố chia sẻ.