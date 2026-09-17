Tin sao 16/9: 'Giao diện' mới của Ngọc Trinh gây chú ý, Saka Trương Tuyền cùng Hồ Việt Trung đưa con đi du lịch
GĐXH - Người mẫu Ngọc Trinh thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang quyến rũ, trong khi đó ca sĩ Saka Trương Tuyền tận hưởng phút giây hạnh phúc khi cùng Hồ Việt Trung đưa con đi du lịch.
Tiêu Thố: 'Tôi không muốn được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim'Giải trí -
GĐXH - "Từ nhỏ, tôi đã thích xem các chương trình hài và thường bắt chước cách diễn của các nghệ sĩ như: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, Vân Dung... Những hình ảnh ấy khiến tôi tò mò về thế giới diễn xuất và mong muốn một ngày nào đó cũng được trở thành một nhân vật khác trên sân khấu hoặc màn ảnh", TikToker Tiêu Thố chia sẻ.
Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài LâmGiải trí -
GĐXH - Hoài Lâm vừa công bố ảnh cưới với Ngọc Trinh, vợ sắp cưới kém 9 tuổi. Cô dâu xinh đẹp này được khen ngợi từ người hâm mộ.
Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' mặc váy cưới, danh tính chú rể khiến fan bất ngờGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Hạ Anh gây chú ý với bộ ảnh cưới phong cách retro cùng Võ Tấn Phát. Cặp đôi "Lên Hương" mang đến không khí hoài niệm, tình yêu ngọt ngào khiến fan thích thú.
Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương NgaGiải trí -
GĐXH - Sau 4 năm về chung nhà, Bình An và Á hậu Phương Nga vẫn giữ được sự ngọt ngào như ngày mới yêu. Trong cuộc sống hôn nhân, Bình An chuẩn là người chồng yêu vợ, còn Á hậu Phương Nga như "nóc nhà".
Đào điêu đứng vì bị ông Ba livestream tung tin bôi nhọ đời tưXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đào tiếp tục gặp sóng gió khi bị ông Ba vì cay cú chuyện gia đình mà tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ quá khứ lên mạng xã hội.
Phương Oanh tận hưởng niềm vui giản dịGiải trí -
GĐXH - Phương Oanh khiến khán giả không tiếc lời khen về tài nội trợ, đảm đang của cô. Đây cũng là niềm vui giản đơn mỗi ngày của cô.
Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổiGiải trí -
GĐXH - Tiểu Vy gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, kỷ niệm 8 năm đội vương miện. Hình ảnh nàng hậu khi mới 18 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.
Nỗi buồn của Trường GiangGiải trí -
GĐXH - Trường Giang lên tiếng xin lỗi những người từng vì mình mà tổn thương, đồng thời thông báo tạm ghi hình chương trình "2 Ngày 1 Đêm".
Phát đi báo động nhầm, Chơn bị cả làng trách mócXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chơn bị cả làng trách móc sau tiếng kẻng báo động nhầm, nhưng Phù Sa đã hiểu vì sao Chơn lại có những hành động như vậy.
Phim có cặp đôi Hồng Vân - Hồng Đào góp mặt gây sốt khi tung OST xúc độngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phim "Lên hương" có sự góp mặt của bộ đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào đã thêm phần hấp dẫn khi tung OST với nội dung hay và xúc động.