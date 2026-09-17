Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' mặc váy cưới, danh tính chú rể khiến fan bất ngờ
GĐXH - Diễn viên Hạ Anh gây chú ý với bộ ảnh cưới phong cách retro cùng Võ Tấn Phát. Cặp đôi "Lên Hương" mang đến không khí hoài niệm, tình yêu ngọt ngào khiến fan thích thú.
Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương NgaGiải trí -
GĐXH - Sau 4 năm về chung nhà, Bình An và Á hậu Phương Nga vẫn giữ được sự ngọt ngào như ngày mới yêu. Trong cuộc sống hôn nhân, Bình An chuẩn là người chồng yêu vợ, còn Á hậu Phương Nga như "nóc nhà".
Đào điêu đứng vì bị ông Ba livestream tung tin bôi nhọ đời tưXem - nghe - đọc -
GĐXH - Đào tiếp tục gặp sóng gió khi bị ông Ba vì cay cú chuyện gia đình mà tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ quá khứ lên mạng xã hội.
Phương Oanh tận hưởng niềm vui giản dịGiải trí -
GĐXH - Phương Oanh khiến khán giả không tiếc lời khen về tài nội trợ, đảm đang của cô. Đây cũng là niềm vui giản đơn mỗi ngày của cô.
Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổiGiải trí -
GĐXH - Tiểu Vy gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, kỷ niệm 8 năm đội vương miện. Hình ảnh nàng hậu khi mới 18 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.
Nỗi buồn của Trường GiangGiải trí -
GĐXH - Trường Giang lên tiếng xin lỗi những người từng vì mình mà tổn thương, đồng thời thông báo tạm ghi hình chương trình "2 Ngày 1 Đêm".
Phát đi báo động nhầm, Chơn bị cả làng trách mócXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chơn bị cả làng trách móc sau tiếng kẻng báo động nhầm, nhưng Phù Sa đã hiểu vì sao Chơn lại có những hành động như vậy.
Phim có cặp đôi Hồng Vân - Hồng Đào góp mặt gây sốt khi tung OST xúc độngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phim "Lên hương" có sự góp mặt của bộ đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào đã thêm phần hấp dẫn khi tung OST với nội dung hay và xúc động.
Tin vui của Tóc Tiên ở tuổi 37Giải trí -
GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên được chọn làm đại diện của Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Thái Lan.
Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Nhã Phương khiến khán giả bất ngờ khi khoe hình ảnh mới nhất với tinh thần đắm chìm trong không gian tại nơi cô đến.
Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồGiải trí -
GĐXH - Khánh My năm 2018 gây chú ý khi có cuộc gặp gỡ báo chí, truyền thông về chuyện Trường Giang đã tán tỉnh cô. Sau 8 năm, cuộc sống của người đẹp giờ ra sao?