Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' mặc váy cưới, danh tính chú rể khiến fan bất ngờ

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, mạng xã hội đã lập tức "bùng nổ" với hàng loạt lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp đã liên tục để lại những lời khen có cánh như "Đẹp đôi quá trời ơi!", "Tướng phu thê rõ mồn một luôn", "Quá nhiều sự xinh đẹp ở đây rồi anh chị ơi"...