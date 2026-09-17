Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' mặc váy cưới, danh tính chú rể khiến fan bất ngờ

Thứ năm, 16:04 17/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Diễn viên Hạ Anh gây chú ý với bộ ảnh cưới phong cách retro cùng Võ Tấn Phát. Cặp đôi "Lên Hương" mang đến không khí hoài niệm, tình yêu ngọt ngào khiến fan thích thú.

Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' mặc váy cưới, danh tính chú rể khiến fan bất ngờ - Ảnh 1.Sau 'Mưa đỏ', Hạ Anh đi làm nail

GĐXH - Khác với vai diễn đằm thắm, dân dã O Hồng trong Mưa đỏ, Kim Ánh của "Lên hương" đã khiến cho Hạ Anh trở thành một người rất chăm chút bản thân thông qua cách ăn mặc và "ăn đủ combo" đau lưng, cổ, vai, gáy.

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Hạ Anh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh cưới theo phong cách retro cùng "chú rể" Võ Tấn Phát. Cả hai hiện đang "gây bão" phòng vé khi đóng cặp trong phim "Lên Hương" của đạo diễn Khương Ngọc.

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 2.

Trong khi "cô dâu" Hạ Anh gây thương nhớ với chiếc váy cưới trắng trễ vai bồng bềnh, chiếc voan cài tóc nhẹ nhàng cùng bó hoa cưới tươi tắn thì "chú rể" Võ Tấn Phát xuất hiện lịch lãm nhưng chân chất trong bộ vest nâu cổ điển phối cùng cà vạt họa tiết.

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 3.

Giữa không gian kiến trúc cổ kính với gạch hoa xưa, tường vàng rêu phong, bộ ảnh cưới mang đến không khí hoài niệm, ngọt ngào của lứa đôi thập niên trước.

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 4.

Mỗi khung hình ghi lại những khoảnh khắc giản dị, tự nhiên nhưng tràn ngập tình yêu của bộ đôi nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt "thả tim" của khán giả. Từng cử chỉ như cái nắm chặt tay, ánh mắt tình tứ, nụ cười rạng rỡ hay cách tạo kiểu tinh nghịch thể hiện sự ăn ý của Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh.

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 5.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh cưới mang đậm màu sắc hoài niệm này, Võ Tấn Phát hài hước tiết lộ đây là hành động "trả nợ" khán giả. Bởi lẽ, trong phim, do thời lượng có hạn nên đạo diễn đã lướt qua giai đoạn hẹn hò, dạm ngõ lẫn đám cưới của hai nhân vật Tâm - Ánh mà "đùng một cái là hai đứa có con luôn".

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 6.

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, mạng xã hội đã lập tức "bùng nổ" với hàng loạt lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp đã liên tục để lại những lời khen có cánh như "Đẹp đôi quá trời ơi!", "Tướng phu thê rõ mồn một luôn", "Quá nhiều sự xinh đẹp ở đây rồi anh chị ơi"... 

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 7.

Lê Hạ Anh sinh năm 1994, được biết đến với các vai diễn trong: Tiệm bánh Hoàng tử bé 2 (2014), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Cả một đời ân oán (2017), Lật mặt: 48h... và đặc biệt là vai O Hồng trong "Mưa đỏ" (2025).

Hạ Anh và Võ Tấn Phát gây bão với bộ ảnh cưới phong cách retro 2026 - Ảnh 8.

Võ Tấn Phát sinh năm 1995, từng đạt danh hiệu Quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Cặp đôi hài hước 2018, Én vàng nghệ sĩ 2020. Khi chuyển sang mảng điện ảnh, anh ghi dấu ấn trong các dự án lớn, doanh thu trăm tỷ như: Báu Vật Trời Cho, Anh Hùng, Heo 5 Móng...

 

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