Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổi

Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát' GĐXH - Trần Tiểu Vy vừa phô trọn sắc vóc gợi cảm với bộ đồ "nửa kín, nửa hở" khiến fan, đặc biệt nữ CEO/"bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung phải thốt lên "Đẹp không lối thoát luôn!".

Với Tiểu Vy, dấu mốc 8 năm đăng quang không chỉ là dịp nhìn lại hành trình trưởng thành mà còn là cơ hội để thực hiện một việc làm mang ý nghĩa cộng đồng.

"16/9/2018 – 16/9/2026 - từ một cô gái 18 tuổi bước lên sân khấu với rất nhiều bỡ ngỡ, 8 năm qua là một hành trình đủ dài để Vy trưởng thành, học hỏi và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Nhưng có một điều Vy vẫn luôn giữ lại từ những ngày đầu, đó là mong muốn được sẻ chia và làm những điều có ích cho cộng đồng", Tiểu Vy chia sẻ.

Tiểu Vy thay đổi sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Suốt 8 năm, Tiểu Vy cho biết bản thân may mắn có cơ hội đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, đến những vùng còn khó khăn và gặp gỡ những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

"Vy biết ơn vì chiếc vương miện năm ấy đã mở ra một hành trình thật đặc biệt với rất nhiều niềm vui, thử thách, những lần đầu tiên và hơn hết là thật nhiều yêu thương. Cảm ơn tất cả những người đã luôn dõi theo, yêu thương và đồng hành cùng Vy suốt 8 năm qua.

Hành trình vẫn còn tiếp tục, và Vy hy vọng mình sẽ luôn có thể dùng những gì mình có để mang thêm một chút điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn", Hoa hậu Việt Nam 2018 bộc bạch.

Cùng với việc nhìn lại hành trình đã qua, Trần Tiểu Vy chia sẻ về một hoạt động ý nghĩa được cô thực hiện nhân dịp đặc biệt này. Theo đó, Tiểu Vy trao số tiền 50 triệu đồng để giúp đỡ các bệnh nhân tại một bệnh viện ở quê nhà.

Tiểu Vy cho biết, tròn 8 năm đăng quang, cô chọn kỷ niệm hành trình này bằng việc hỗ trợ 50 triệu đồng đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

"8 năm qua, Vy may mắn nhận được rất nhiều yêu thương. Và Vy luôn mong mình có thể gửi những yêu thương ấy đến nhiều người hơn, theo một cách giản dị nhất", nàng hậu sinh năm 2000 chia sẻ.

Hành động của Tiểu Vy nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của nàng hậu sau 8 năm đăng quang. Nếu thời điểm bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy gây chú ý với vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng, hiện tại cô được nhận xét ngày càng chín muồi và cuốn hút hơn.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Hội An (Đà Nẵng), đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Ngay sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 30 chung cuộc. Đây cũng là bước ngoặt đưa tên tuổi của Tiểu Vy đến gần hơn với khán giả.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy tích cực tham gia các sự kiện, thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo và xuất hiện trong các dự án thời trang. Song song với đó, cô từng bước thử sức với lĩnh vực điện ảnh như: Mai, Bộ tứ báo thủ, Ốc mượn hồn,... Việc xuất hiện trên màn ảnh cho thấy người đẹp có định hướng mở rộng hoạt động nghệ thuật thay vì chỉ gắn với hình ảnh hoa hậu.

Về đời tư, Tiểu Vy khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Người đẹp hiếm khi chia sẻ cụ thể về các mối quan hệ cá nhân trước công chúng. Thỉnh thoảng, cô vướng một số tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, song Tiểu Vy thường giữ im lặng và không đưa ra phản hồi.

Trần Tiểu Vy trưởng thành sau 8 năm đăng quang.



