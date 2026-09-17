Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm
GĐXH - Hoài Lâm vừa công bố ảnh cưới với Ngọc Trinh, vợ sắp cưới kém 9 tuổi. Cô dâu xinh đẹp này được khen ngợi từ người hâm mộ.
Hoài Lâm tiếp tục gây xôn xao khi khoe ảnh cưới trên trang cá nhân. Dưới bài đăng của ca sĩ, nhiều người bày tỏ vui mừng khi anh tìm thấy hạnh phúc sau những thăng trầm trong đời sống cá nhân.
Cô dâu Ngọc Trinh được nhiều người khen ngợi sắc vóc xinh đẹp, xứng đôi với nam ca sĩ "Hoa nở không màu". "Cô dâu xinh quá, chúc mừng Hoài Lâm", "Tìm được hạnh phúc rồi, hãy trân trọng nha Lâm", "Hai bạn thật xứng lứa vừa đôi"... một số bình luận của khán giả.