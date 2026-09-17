Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm

| Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoài Lâm vừa công bố ảnh cưới với Ngọc Trinh, vợ sắp cưới kém 9 tuổi. Cô dâu xinh đẹp này được khen ngợi từ người hâm mộ.

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 1.Hoài Lâm gây chú ý ở tuổi 32

GĐXH - Động thái mới nhất của Hoài Lâm về khoảnh khắc chụp ảnh cưới khiến người hâm mộ tò mò đồn đoán.

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 1.
Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 2.

Hoài Lâm tiếp tục gây xôn xao khi khoe ảnh cưới trên trang cá nhân. Dưới bài đăng của ca sĩ, nhiều người bày tỏ vui mừng khi anh tìm thấy hạnh phúc sau những thăng trầm trong đời sống cá nhân. 

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 3.

Ca sĩ chọn thực hiện ảnh cưới tại một studio ở quê nhà Vĩnh Long. Giọng ca 'Buồn làm chi em ơi' hiện chưa công bố thời gian tổ chức hôn lễ. Trên trang cá nhân, anh bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn lời chúc phúc.

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 4.
Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 5.

Cô dâu Ngọc Trinh được nhiều người khen ngợi sắc vóc xinh đẹp, xứng đôi với nam ca sĩ "Hoa nở không màu". "Cô dâu xinh quá, chúc mừng Hoài Lâm", "Tìm được hạnh phúc rồi, hãy trân trọng nha Lâm", "Hai bạn thật xứng lứa vừa đôi"... một số bình luận của khán giả.

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 6.

Được biết, vợ sắp cưới của Hoài Lâm tên Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, hiện chủ yếu bán hàng online.

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 7.

Hoài Lâm từng đổ vỡ hôn nhân với người đẹp Cindy Lư - cháu nội NSƯT Bảo Quốc và có hai con chung. Sau đó, Hoài Lâm trải qua hai mối tình trước khi gặp Ngọc Trinh.

Chân dung vợ sắp cưới kém 9 tuổi của Hoài Lâm - Ảnh 8.

Nhan sắc đời thường của Ngọc Trinh.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tiêu Thố: 'Tôi không muốn được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim'

Tiêu Thố: 'Tôi không muốn được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim'

Giải trí -

GĐXH - "Từ nhỏ, tôi đã thích xem các chương trình hài và thường bắt chước cách diễn của các nghệ sĩ như: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, Vân Dung... Những hình ảnh ấy khiến tôi tò mò về thế giới diễn xuất và mong muốn một ngày nào đó cũng được trở thành một nhân vật khác trên sân khấu hoặc màn ảnh", TikToker Tiêu Thố chia sẻ.

Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương Nga

Bình An 'nịnh' khéo Á hậu Phương Nga

Giải trí -

GĐXH - Sau 4 năm về chung nhà, Bình An và Á hậu Phương Nga vẫn giữ được sự ngọt ngào như ngày mới yêu. Trong cuộc sống hôn nhân, Bình An chuẩn là người chồng yêu vợ, còn Á hậu Phương Nga như "nóc nhà".

Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổi

Hoa hậu Tiểu Vy năm 18 tuổi

Giải trí -

GĐXH - Tiểu Vy gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, kỷ niệm 8 năm đội vương miện. Hình ảnh nàng hậu khi mới 18 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Nỗi buồn của Trường Giang

Nỗi buồn của Trường Giang

Giải trí -

GĐXH - Trường Giang lên tiếng xin lỗi những người từng vì mình mà tổn thương, đồng thời thông báo tạm ghi hình chương trình "2 Ngày 1 Đêm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.