Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Nhã Phương khiến khán giả bất ngờ khi khoe hình ảnh mới nhất với tinh thần đắm chìm trong không gian tại nơi cô đến.
Khánh My sinh năm 1991 từng góp mặt trong một số bộ phim như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba và Tình xuyên biên giới.
GĐXH - Nhã Phương khiến khán giả bất ngờ khi khoe hình ảnh mới nhất với tinh thần đắm chìm trong không gian tại nơi cô đến.
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