Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ

Trong số những vai diễn từng đảm nhận, Hồng Trà - nhân vật được lấy cảm hứng từ hình tượng Cô Ba Xà Bông trong Mỹ nhân Sài thành - là một dấu mốc đáng chú ý. Bộ phim của đạo diễn Lê Cung Bắc lấy bối cảnh Sài Gòn xưa, trong đó Khánh My đảm nhận vai diễn có nhiều cảnh quay đòi hỏi sự đầu tư về tạo hình và diễn xuất. Để phục vụ nhân vật, nữ diễn viên từng trải qua nhiều giờ hóa trang để thể hiện hình ảnh Hồng Trà ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Việc đảm nhận cả hình ảnh một người phụ nữ trẻ lẫn khi về già cũng cho thấy cô không chỉ muốn xuất hiện trên màn ảnh với lợi thế ngoại hình.