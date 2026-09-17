Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ

Thứ năm, 09:14 17/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Khánh My năm 2018 gây chú ý khi có cuộc gặp gỡ báo chí, truyền thông về chuyện Trường Giang đã tán tỉnh cô. Sau 8 năm, cuộc sống của người đẹp giờ ra sao?

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 1.Sau 10 năm ồn ào chuyện tình cảm với Trường Giang, Quế Vân cảm thán: 'Từng chờ một lời xin lỗi'

GĐXH - Quế Vân năm 2016 từng chia sẻ trên trang cá nhân chuyện tình cảm với Trường Giang. Sau 10 năm khi nam danh hài lên tiếng xin lỗi, Quế Vân cảm thấy "nhẹ lòng" hơn để khép lại mọi chuyện.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 1.

Ngày 10/5/2018, Khánh My khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội khi cô có cuộc gặp với báo chí và truyền thông để tiết lộ chuyện cô là một trong những người đẹp từng được Trường Giang tán tỉnh.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 2.

Sau 8 năm, cuộc sống của Khánh My đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Không dừng lại ở công việc người mẫu, Khánh My từng bước chuyển hướng sang diễn xuất. 

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 3.

Trong số những vai diễn từng đảm nhận, Hồng Trà - nhân vật được lấy cảm hứng từ hình tượng Cô Ba Xà Bông trong Mỹ nhân Sài thành - là một dấu mốc đáng chú ý. Bộ phim của đạo diễn Lê Cung Bắc lấy bối cảnh Sài Gòn xưa, trong đó Khánh My đảm nhận vai diễn có nhiều cảnh quay đòi hỏi sự đầu tư về tạo hình và diễn xuất. Để phục vụ nhân vật, nữ diễn viên từng trải qua nhiều giờ hóa trang để thể hiện hình ảnh Hồng Trà ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Việc đảm nhận cả hình ảnh một người phụ nữ trẻ lẫn khi về già cũng cho thấy cô không chỉ muốn xuất hiện trên màn ảnh với lợi thế ngoại hình.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 4.

Năm 2016, Khánh My tiếp tục gây chú ý khi tham gia Bước nhảy Hoàn vũ và giành ngôi á quân. Sau cuộc thi, cô thử sức với âm nhạc, từng đầu tư đáng kể cho sản phẩm riêng trước khi nhận ra đây không phải con đường mình muốn theo đuổi lâu dài.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 5.

Khác với giai đoạn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, những năm gần đây Khánh My ít tham gia các hoạt động showbiz. Năm 2025, cô hiếm hoi tái xuất sàn diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, sau một thời gian tập trung cho công việc kinh doanh và rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 6.

Hiện tại, ở tuổi 35,  cô có cuộc sống sung túc về vật chất. Khánh My có nhà 400m2 vừa để ở vừa để kinh doanh.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 7.

Ngoài ra, cô còn có xe sang, đồ hiệu và cuộc sống sinh hoạt sang chảnh khiến nhiều người mơ ước.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 8.

Bước sang tuổi 35, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống bình yên, cô sống kín tiếng hơn xưa. Hiện tại, dù thoải mái về vật chất nhưng người đẹp vẫn tìm kiếm cơ hội để đóng phim, thỏa mãn đam mê của mình.

Khánh My sinh năm 1991 từng góp mặt trong một số bộ phim như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba và Tình xuyên biên giới.

Khánh My ở tuổi 35 sở hữu tài sản khổng lồ - Ảnh 10.Trường Giang xin lỗi giữa làn sóng chỉ trích, mong chuyện cũ khép lại

Sau hơn một tuần liên tục gây tranh luận, Trường Giang xin lỗi những người từng vì mình mà tổn thương.

 

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