Ổi là loại trái cây quen thuộc, có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc ăn nhiều ổi. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, một số nhóm người có vấn đề về tiêu hóa, răng miệng hoặc khả năng nhai nuốt cần chú ý khi sử dụng loại quả này.

Ổi thường được lựa chọn trong chế độ ăn hằng ngày nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và hàm lượng vitamin C đáng kể. Bên cạnh đó, chất xơ trong quả ổi góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp duy trì chức năng đường ruột.

Dù vậy, ổi có kết cấu tương đối chắc, hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ không hòa tan. Nếu ăn quá nhiều, ăn không đúng cách hoặc không phù hợp với khả năng tiêu hóa, loại quả này có thể khiến một số người gặp tình trạng đầy bụng, chướng hơi và khó chịu.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, không nhất thiết phải loại bỏ ổi khỏi thực đơn khi mắc các vấn đề sức khỏe nhất định. Điều quan trọng là cần điều chỉnh lượng ăn, cách chế biến và lựa chọn độ chín phù hợp với từng đối tượng.

Ổi là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng một số người cần chú ý khi ăn để tránh khó chịu đường tiêu hóa.

Người thường xuyên bị táo bón cần chú ý khi ăn ổi

Chất xơ trong ổi có thể hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và góp phần cải thiện tình trạng táo bón. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ăn càng nhiều ổi thì tình trạng táo bón càng được cải thiện.

Đối với người thường xuyên bị táo bón, việc bổ sung nhiều chất xơ nhưng không uống đủ nước có thể khiến phân trở nên khô, cứng và khó đào thải hơn. Một số người cũng có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó chịu khi tăng lượng chất xơ quá nhanh.

Vì vậy, người bị táo bón vẫn có thể ăn ổi nhưng nên bắt đầu với lượng vừa phải, kết hợp uống đủ nước và bổ sung đa dạng các loại rau xanh, trái cây trong chế độ ăn. Đặc biệt, cần chú ý phản ứng của cơ thể sau khi ăn. Nếu tình trạng đầy bụng hoặc khó đi ngoài tăng lên, nên giảm lượng ổi và điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp.

Người bị đau dạ dày, tiêu hóa kém không nên ăn quá nhiều ổi

Ổi có kết cấu khá cứng và chứa nhiều chất xơ. Đối với người đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, việc ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách có thể gây cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa. Chẳng hạn, khi ăn ổi quá nhanh, nhai không kỹ hoặc ăn một lượng lớn trong cùng thời điểm, thức ăn có thể khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể xuất hiện cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Với nhóm này, nên ưu tiên ổi chín vừa, có độ mềm phù hợp, ăn từng lượng nhỏ và nhai kỹ trước khi nuốt. Không nên ăn quá nhiều ổi trong một lần, đặc biệt khi bụng đang khó chịu. Nếu sau khi ăn xuất hiện tình trạng đau bụng, đầy hơi hoặc các triệu chứng tiêu hóa tăng lên, người bệnh nên tạm ngừng và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Người mắc hội chứng ruột kích thích, thường xuyên đầy hơi nên ăn ổi thận trọng

Hội chứng ruột kích thích là tình trạng rối loạn chức năng đường tiêu hóa, có thể gây ra các biểu hiện như đau bụng, chướng hơi, đầy bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Ở những người có đường ruột nhạy cảm, một số thực phẩm giàu chất xơ có thể khiến triệu chứng tiêu hóa trở nên rõ rệt hơn, nhất là khi ăn với lượng lớn hoặc cơ thể chưa thích nghi.

Ổi là một trong những thực phẩm cần được cân nhắc ở nhóm đối tượng này. Hàm lượng chất xơ tương đối cao trong quả có thể khiến một số người cảm thấy chướng bụng, tăng sinh hơi hoặc thay đổi thói quen đi ngoài.

Người mắc hội chứng ruột kích thích không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn ổi. Thay vào đó, nên thử ăn một lượng nhỏ, theo dõi phản ứng của đường ruột và điều chỉnh khẩu phần tùy theo khả năng dung nạp. Nếu nhận thấy triệu chứng thường xuyên xuất hiện hoặc nặng hơn sau khi ăn ổi, nên hạn chế loại quả này và trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.

Người cao tuổi răng yếu và trẻ nhỏ cần chú ý cách ăn ổi

Không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa, kết cấu của quả ổi cũng là yếu tố cần lưu ý đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Ổi thường có phần thịt quả chắc, giòn. Với người cao tuổi bị răng yếu, mất răng hoặc suy giảm khả năng nhai nuốt, việc ăn những miếng ổi lớn có thể gây khó khăn khi nhai, làm tăng nguy cơ nghẹn, hóc.

Tương tự, trẻ nhỏ chưa hoàn thiện kỹ năng nhai và nuốt cũng cần được người lớn chú ý khi ăn loại quả này. Những miếng ổi cứng, kích thước lớn có thể gây nguy cơ hóc nếu trẻ ăn không đúng cách.

Để bảo đảm an toàn, nên chọn quả ổi chín mềm, rửa sạch, gọt vỏ nếu cần thiết và cắt thành miếng nhỏ phù hợp với khả năng nhai nuốt. Với trẻ nhỏ hoặc người có khả năng nhai kém, có thể nghiền hoặc chế biến mềm để dễ sử dụng hơn. Đặc biệt, không nên để trẻ nhỏ tự ăn ổi khi không có người lớn giám sát.

Ăn ổi thế nào để tốt cho sức khỏe?

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, ổi là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và không phải loại quả có hại đối với sức khỏe. Những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc khả năng nhai nuốt không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn, mà cần chú ý đến lượng ăn và cách sử dụng.

Để hạn chế những khó chịu có thể gặp phải, nên lựa chọn ổi có độ chín phù hợp, ăn với khẩu phần vừa phải, nhai kỹ và không ăn quá nhiều trong một lần. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen uống đủ nước, ăn đa dạng thực phẩm và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Đối với người đang mắc bệnh đường tiêu hóa, nếu một loại thực phẩm khiến triệu chứng tái diễn hoặc tăng nặng, cần điều chỉnh khẩu phần và tham khảo ý kiến nhân viên y tế thay vì tự ý áp dụng chế độ kiêng khem kéo dài.

Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân đối, phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người. Không nên vì một vài lưu ý về tiêu hóa mà loại bỏ hoàn toàn loại trái cây giàu dinh dưỡng như ổi khỏi thực đơn hằng ngày.

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