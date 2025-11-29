Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.
Khi đi Mỹ, ngoài những phút giây dạo phố, đi ăn cùng chồng, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm vào phòng gym để tập những bài cơ bản.
Bí quyết chăm da của cô chính là chú trọng đến việc làm sạch da bởi làn da còn nhiều bụi bẩn sẽ khiến các bước chăm sóc da sau trở nên vô nghĩa. Sau khi kết thúc lịch trình, cô sẽ tẩy trang sạch sẽ, dùng sữa rửa mặt để làm loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm.
Là một người bận rộn nên Hà Hồ tranh thủ đắp mặt nạ mỗi khi lên máy bay hay những lúc có thời gian trống. Không chỉ đắp mặt nạ giấy, Hồ Ngọc Hà còn sử dụng mặt nạ đất sét và thay đổi hãng tùy thuộc vào loại da.
Ảnh, clip: FBNV
