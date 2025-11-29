Mới nhất
Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Thứ bảy, 11:01 29/11/2025 | Thời trang
GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà bước sang tuổi 41 khiến nhiều khán giả kinh ngạc vì sắc vóc vẫn trẻ trung và mảnh mai. Dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ quê Quảng Trị vẫn giữ được dáng đẹp. Để có được body săn chắc, khỏe khoắn, cô đã dành hơn 10 năm cho yoga. Không dừng lại ở bộ môn này, Hồ Ngọc Hà còn chăm tập gym để giảm mỡ, tăng cơ.

Khi đi Mỹ, ngoài những phút giây dạo phố, đi ăn cùng chồng, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm vào phòng gym để tập những bài cơ bản.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 4.

Ngoài vóc dáng, Hồ Ngọc Hà còn có là da trẻ trung khỏe khoắn và đều màu. Đây cũng là bí quyết để nữ ca sĩ trẻ hơn so với tuổi thật.

Bí quyết chăm da của cô chính là chú trọng đến việc làm sạch da bởi làn da còn nhiều bụi bẩn sẽ khiến các bước chăm sóc da sau trở nên vô nghĩa. Sau khi kết thúc lịch trình, cô sẽ tẩy trang sạch sẽ, dùng sữa rửa mặt để làm loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 6.

Những ngày nghỉ, Hà Hồ sẽ để da được "thở" bằng cách để mặt mộc. Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà còn thường xuyên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làm da khỏi tác động xấu của ánh sáng mặt trời, tránh việc bị sạm da, tàn nhang và lão hóa sớm.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 7.

Đắp mặt nạ là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da của Hồ Ngọc Hà. Măt nạ được xem là phát minh tuyệt vời giúp cung cấp dưỡng chất cho da, đồng thời hỗ trợ điều trị một số vấn đề như mụn, da không điều màu.

Là một người bận rộn nên Hà Hồ tranh thủ đắp mặt nạ mỗi khi lên máy bay hay những lúc có thời gian trống. Không chỉ đắp mặt nạ giấy, Hồ Ngọc Hà còn sử dụng mặt nạ đất sét và thay đổi hãng tùy thuộc vào loại da.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 9.

Nhờ chăm sóc sắc vóc từ trong ra ngoài nên Hồ Ngọc Hà luôn giữ được sự khỏe khoắn, trẻ đẹp.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 10.

Ở tuổi 41, Hồ Ngọc Hà tự tin khoe nhan sắc thật của mình.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 11.

Nhờ đầu tư cho bản thân thật tốt nên hiện tại Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi - Ảnh 12.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hồ Ngọc Hà luôn tỏa sáng nhờ nhan sắc xinh đẹp và sang trọng.

Ảnh, clip: FBNV

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời "mật ngọt"Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.

Đỗ Quyên
