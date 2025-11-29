Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Hồ Ngọc Hà bước sang tuổi 41 khiến nhiều khán giả kinh ngạc vì sắc vóc vẫn trẻ trung và mảnh mai. Dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ quê Quảng Trị vẫn giữ được dáng đẹp. Để có được body săn chắc, khỏe khoắn, cô đã dành hơn 10 năm cho yoga. Không dừng lại ở bộ môn này, Hồ Ngọc Hà còn chăm tập gym để giảm mỡ, tăng cơ.