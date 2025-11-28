Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ những hình ảnh đang ở New York (Mỹ). Cô diện outfit trẻ trung, năng động với áo len dáng rộng phối quần legging bó sát.

Nữ ca sĩ làm set đồ ấn tượng hơn khi phối thêm túi và giày đồng điệu đến từ thương hiệu Gucci.

Outfit cũng giúp Hồ Ngọc Hà trở nên năng động, khoẻ khoắn và thoải mái hơn khi đi dạo trên đường phố.

