Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Thứ năm, 15:30 27/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiệnHồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà bước qua sinh nhật tuổi 41 và như mọi năm Kim Lý lại gửi những lời nói ngọt ngào đến vợ. Anh nhắn gửi: "Chúc mừng sinh nhật một nửa của tôi. Người phụ nữ vô cùng thông minh, tài năng, xinh đẹp và chăm chỉ. Nhưng quan trọng nhất em là một người mẹ, người vợ, người con gái, người chị và người bạn tuyệt vời và sẽ có những điều tốt đẹp nhất đang đến với em. Yêu em".

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 3.

Trong 8 năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn giữ được tình cảm mặn nồng và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 4.

Đặc biệt với Kim Lý, trong suốt 8 năm sống chung cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đã có nhiều thay đổi lớn. Anh từ một nam diễn viên đào hoa trở thành người chồng, người cha tốt. Khi nói về hình mẫu lý tưởng của một người cha, Kim Lý nhấn mạnh rằng đó là người luôn yêu thương và hiện diện trong cuộc sống gia đình.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 5.

Người cha không chỉ đơn thuần là người chăm lo cuộc sống mà còn cả tinh thần của con cái, dạy dỗ và dành thời gian chơi đùa cùng chúng. Việc tạo ra cảm giác an toàn và bảo vệ gia đình là trách nhiệm không thể thiếu của một người cha lý tưởng.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 6.

Kim Lý nói Hồ Ngọc Hà thay đổi nhiều từ khi làm mẹ, đặc biệt là sau khi sinh cặp sinh đôi. Kim Lý chia sẻ rằng cô phải làm việc với 200% năng lượng để chăm sóc các con từ khi chúng còn trong bụng.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 7.

Mặc dù vậy, Hà Hồ luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cả hai trở nên dễ xúc động trước những câu chuyện về cuộc sống và con cái của người khác và điều đó khiến họ trân trọng gia đình nhiều hơn.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 8.

Chính sự thay đổi tích cực đó từ 2 người nên họ đã tạo ra một gia đình con chung - con riêng hạnh phúc. Cả gia đình đi đâu cũng có nhau, cùng san sẻ với nhau những niềm vui hay những khó khăn vấp váp trong cuộc sống.

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt' - Ảnh 9.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của họ viên mãn từ vật chất lẫn tinh thần. 2 gia đình nội ngoại cũng hòa thuận, ấm áp. Mỗi năm, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đều tổ chức đôi lần cho ông bà nội ngoại gặp nhau.

Ảnh: FBNV

Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũSinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũ

GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã không nhận hoa, quà trong ngày sinh nhật mừng tuổi mới mà cô muốn bạn bè, fan ủng hộ đồng bào đang hứng chịu thiên tai lũ lụt.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Giải trí - 22 phút trước

GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tế

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh Thủy sắp khép lại nhiệm kỳ Miss International đầy ấn tượng và chờ đón người kế nhiệm. Dàn mỹ nhân nhà Sen Vàng đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp đến đàn em.

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.

Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1.

Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo

Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mừng sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt gần 3 thập kỷ của 2 anh em.

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý khi có hành động ý nghĩa hướng về miền Trung mà còn được bố mẹ chồng từ Thụy Điển về Việt Nam chúc mừng tuổi mới.

Xem nhiều

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Giải trí
Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Xem - nghe - đọc
Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Xem - nghe - đọc
Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top