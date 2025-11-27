Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.
Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thúGiải trí - 22 phút trước
GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.
Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.
Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chânGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật BảnThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.
Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tếGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh Thủy sắp khép lại nhiệm kỳ Miss International đầy ấn tượng và chờ đón người kế nhiệm. Dàn mỹ nhân nhà Sen Vàng đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp đến đàn em.
Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.
Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1.
Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh ThảoGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Mừng sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt gần 3 thập kỷ của 2 anh em.
Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.
Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ýGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý khi có hành động ý nghĩa hướng về miền Trung mà còn được bố mẹ chồng từ Thụy Điển về Việt Nam chúc mừng tuổi mới.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ýGiải trí
GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.