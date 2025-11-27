Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Hồ Ngọc Hà bước qua sinh nhật tuổi 41 và như mọi năm Kim Lý lại gửi những lời nói ngọt ngào đến vợ. Anh nhắn gửi: "Chúc mừng sinh nhật một nửa của tôi. Người phụ nữ vô cùng thông minh, tài năng, xinh đẹp và chăm chỉ. Nhưng quan trọng nhất em là một người mẹ, người vợ, người con gái, người chị và người bạn tuyệt vời và sẽ có những điều tốt đẹp nhất đang đến với em. Yêu em".