Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
Các đơn vị chức năng tỉnh Hưng Yên đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.
Từ chiều 7/8, sau khi ăn trưa khoảng 1 tiếng đồng hồ tại nhà ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), 27 công nhân cùng có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm, và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải để thăm khám, điều trị.
Đến sáng 8/8, thêm một số trường hợp công nhân của công ty này có cùng biểu hiện đau bụng, nôn và đi ngoài phải nhập viện. Các đơn vị chức năng Hưng Yên đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân, Công an xã Ái Quốc (tỉnh Hưng Yên) đã có mặt kịp thời tại bệnh viện và Công ty Toyoda Gosei, phối hợp với các lực lượng chức năng ghi nhận, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) và cơ sở cung cấp các suất ăn; đồng thời lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 8/8, sức khỏe của 27 công nhân đã ổn định và được xuất viện.
"Chúng tôi đang lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. Sau 15 ngày sẽ có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn", đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên thông tin.
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập việnPháp luật - 4 phút trước
GĐXH - Nghi do mâu thuẫn, nhóm ba người ở Quảng Trị đến nhà người đàn ông ở trên địa bàn gây ra vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Sắp khởi công 'siêu sân bay' lớn nhất miền BắcXã hội - 7 phút trước
Bộ Xây dựng cho biết, sân bay Gia Bình sẽ được chính thức khởi công vào ngày 19.8 tới. Đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc về diện tích và quy mô, với tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỉ đồng.
Tiếp vụ chặn taxi công nghệ ở bến xe Thái Nguyên: Xử lý tài xế hãng taxi Bình AnThời sự - 9 phút trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc nhóm người chặn xe taxi công nghệ và yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên, cơ quan chức năng xác định, không có hoạt động độc quyền khai thác dịch vụ taxi đối với toàn bộ khu vực bến, mà có nhiều điểm đón, trả khách phục vụ các hãng taxi khác nhau.
Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạmXã hội - 1 giờ trước
Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như tín dụng đen, dùng công nghệ cao để phạm tội, gây rối trật tự công cộng, mua bán người...
Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổXã hội - 1 giờ trước
6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.
Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng TàuXã hội - 1 giờ trước
Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệtXã hội - 2 giờ trước
Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
Gia đình 7 người thoát chết khi ô tô bốc cháy sau va chạm ở TP.HCMXã hội - 2 giờ trước
Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.
Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'Xã hội - 2 giờ trước
Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.
Cảnh sát giao thông truy tìm chủ ô tô gắn nơ hồng, cố tình che biển sốXã hội - 2 giờ trước
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xác minh chiếc ô tô hiệu Mercedes gắn phụ kiện nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe, nhằm che biển số.
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫnĐời sống
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.