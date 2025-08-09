Khoảng 30 công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Từ chiều 7/8, sau khi ăn trưa khoảng 1 tiếng đồng hồ tại nhà ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), 27 công nhân cùng có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm, và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải để thăm khám, điều trị.

Công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, được bác sĩ thăm khám. (Ảnh: VOV)

Đến sáng 8/8, thêm một số trường hợp công nhân của công ty này có cùng biểu hiện đau bụng, nôn và đi ngoài phải nhập viện. Các đơn vị chức năng Hưng Yên đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân, Công an xã Ái Quốc (tỉnh Hưng Yên) đã có mặt kịp thời tại bệnh viện và Công ty Toyoda Gosei, phối hợp với các lực lượng chức năng ghi nhận, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) và cơ sở cung cấp các suất ăn; đồng thời lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 8/8, sức khỏe của 27 công nhân đã ổn định và được xuất viện.

"Chúng tôi đang lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. Sau 15 ngày sẽ có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn", đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên thông tin.



