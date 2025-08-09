Người cao tuổi tại Hà Nội sẽ được khám định kỳ bao nhiêu lần trong một năm?
GĐXH - 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm vào năm 2030.
Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ghi nhận từ cổng thông tin điện tử của UBND TP Hà Nội, ngày 08/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.
Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 đạt được một số mục tiêu, cụ thể: 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố ban hành nghị quyết, kế hoạch và đầu tư ngân sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 85% người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 100% người cao tuổi bị bệnh được khám và điều trị…
Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, TP Hà Nội sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Đồng thời củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.
Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Người dân được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe
Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Việc miễn viện phí cho toàn dân là chủ trương rất lớn, nhân văn, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta trong việc chăm nom sức khỏe cho người dân.
Thông tin trên Báo điện tử Chính phủ, người dân được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe trong suốt vòng đời, được sống trong môi trường xanh, sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng hợp lý; người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế được quan tâm, chăm sóc xã hội; nguồn tài chính cho chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm. Ngân sách nhà nước tăng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế để phấn đấu 100% dân số có bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế và từng bước chi trả cho dịch vụ dự phòng, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm, từng bước giảm tỉ lệ chi trả của người dân trong tổng chi tiêu cho sử dụng dịch vụ y tế xuống dưới 20%, tỉ lệ đồng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế xuống dưới 10%.
Đến năm 2045, hệ thống y tế đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của Nhân dân, giảm gánh nặng chi phí y tế, thực hiện chủ trương người dân không phải chi trả thêm chi phí khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần đưa thuộc nhóm quốc gia hàng đầu thế giới về bảo đảm an sinh xã hội trong y tế.
Bất cẩn khi ăn lẩu, 3 trẻ ở Hà Nội phải vào viện cấp cứuDân số và phát triển - 18 giờ trước
GĐXH - Trong lúc nô đùa, bé vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi khiến 3 trẻ bị bỏng nặng.
4 bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toànDân số và phát triển - 1 ngày trước
Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa khỏi hoàn toàn là herpes, viêm gan B, HIV và HPV. Tuy nhiên, các bệnh này vẫn có thể được điều trị để kiểm soát, giúp người bệnh sống chung an toàn và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe.
Một nguyên nhân bất ngờ khiến trẻ em gái dậy thì sớmDân số và phát triển - 3 ngày trước
Xu hướng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng gia tăng có thể gây nhiều hệ lụy sức khỏe sau này. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và thật bất ngờ khi họ tìm ra một nguyên nhân khiến trẻ em gái dậy thì sớm.
Vì sao nhiều trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH – Có nhiều nguyên nhân khiến không ít bà mẹ không thể duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sau sinh. Trong đó, việc lạm dụng sữa công thức là một trong những rào cản gia tăng tỷ lệ trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong những năm tháng đầu đời.
5 sai lầm phổ biến khiến mẹ mất sữa sớm mà không biếtDân số và phát triển - 4 ngày trước
Việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là bản năng mà còn là một quá trình cần được trang bị kiến thức và chăm sóc đúng cách. Thế nhưng, không ít bà mẹ – đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa – đang vô tình đánh mất nguồn sữa quý giá trong những tháng đầu đời của con vì những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ.
Trăn trở đẩy lùi nỗi đau ThalassemiaDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, Thalassemia (tan máu bẩm sinh) không phải là căn bệnh của riêng ai - đó là câu chuyện của cả cộng đồng. Bằng việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, chủ động tư vấn di truyền và áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, chúng ta có thể xây dựng một thế hệ không còn nỗi đau mang tên Thalassemia.
Cả nhà nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tốiDân số và phát triển - 4 ngày trước
Sau bữa cơm tối, cả gia đình 3 người lớn, 2 trẻ nhỏ đều đau bụng, buồn nôn, chóng mặt nên được đưa đi cấp cứu.
Phụ nữ độc thân muốn làm IVF cần biết những thông tin nàyDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ độc thân muốn có một mẫu tinh trùng vô danh để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thì phải có một mẫu tinh trùng hiến. Và mẫu tinh trùng này phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra.
Để nỗi đau bệnh lý di truyền không còn là gánh nặng của mỗi gia đình và toàn xã hộiDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH – Có cặp vợ chồng mất đến 2 đứa con mới biết bản thân mình mắc bệnh lý di truyền; có những gia đình có 2 anh/chị em ruột đều mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) phải truyền máu suốt đời để duy trì sự sống hay những bà mẹ đau đớn khi sinh ra 3 đứa con nhưng cả 3 đều mắc bệnh down.
Kỳ tích y học: Bé trai chào đời từ phôi thai trữ đông suốt hơn 30 nămDân số và phát triển - 1 tuần trước
Hai vợ chồng chỉ muốn có con đã bất đắc dĩ trở thành ... kỷ lục gia.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.