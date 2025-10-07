Khoảnh khắc Thanh Thủy dạy Hoa hậu Thái Lan hát tiếng Việt khiến fan thích thú, hút hơn triệu view

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025? GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động quốc tế thuộc nhiệm kỳ Miss International, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục hành trình lan tỏa sứ mệnh kết nối văn hóa tại hơn 10 quốc gia. Điểm dừng chân mới nhất của cô là Thái Lan - nơi người đẹp Việt Nam đồng hành cùng cuộc thi Miss International Thailand 2025 với vai trò khách mời và giám khảo danh dự.

Tại xứ sở Chùa Vàng, Thanh Thủy gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong trang phục truyền thống Chut Thai, tham quan chùa Wat Arun – một trong những biểu tượng văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Bangkok. Hình ảnh nền nã, thanh lịch của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng và truyền thông Thái Lan.

Bên cạnh tham quan và giao lưu văn hóa, Hoa hậu Thanh Thủy còn ghi dấu ấn qua đoạn video hướng dẫn Hoa hậu Thái Lan hát ca khúc "Phép màu" - sáng tác nổi tiếng của diễn viên "Mưa đỏ" Nguyễn Hùng. Khoảnh khắc thân thiện và thú vị của Thanh Thủy và người đẹp Thái Lan nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Clip Thanh Thủy dạy Hoa hậu Thái Lan và ê-kíp hát tiếng Việt thu hút hơn triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội.

Ngay dưới bài đăng của nàng hậu Việt, nhiều fan để lại bình luận về phong thái hài hước, cách truyền tải âm nhạc nước nhà đến bạn bè quốc tế một cách gần gũi, tự nhiên. Đây là điểm cộng giúp cô tiếp tục khẳng định hình ảnh một Miss International năng động, tích cực và truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận cho rằng Thanh Thủy đầy đặn hơn trước và góp ý cô nên giảm cân để chuẩn bị cho màn final walk của Miss International sắp tới.

Thông qua các hoạt động tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy không chỉ khẳng định vai trò một đại sứ sắc đẹp quốc tế, mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nền văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần kết nối toàn cầu mà Miss International hướng đến. Được biết, nàng hậu sẽ tiếp tục hành trình quốc tế đến Campuchia vào giữa tháng 10 trước khi khép lại nhiệm kỳ rực rỡ của Hoa hậu Quốc tế.

Một số hình ảnh Thanh Thủy trong trang phục truyền thống Chut Thai: