Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi hàng chục tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Chiều 19/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công công trình Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ. Dự án được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công.

Công trình gồm khu nhà 3 tầng nuôi dưỡng đối tượng và chăm sóc điều trị, 2 nhà chăm sóc nuôi dưỡng chất lượng cao 2 tầng và các hạng mục phụ trợ như hệ thống điện năng lượng mặt trời và trang thiết bị phòng ở, phòng điều trị, hệ thống sân, đường nội bộ, cây xanh, cảnh quan môi trường…

Đại diện Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup cho biết, việc triển khai dự án thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với người cao tuổi và các đối tượng yếu thế. Công trình sau khi hoàn thành không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà còn là mái nhà chung ấm áp, an toàn, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, đây là hoạt động tiếp nối chuỗi hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Vingroup. Chỉ riêng trong ngày 19/12, tỉnh phối hợp khởi công 4 dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng và một công trình an sinh xã hội do Quỹ Thiện Tâm tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn Vingroup đối với sự phát triển của tỉnh.

Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng cho khoảng 160 đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.