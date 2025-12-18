Mới nhất
Ngày mai (19/12), Hà Nội khởi công Tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Hòa Lạc

Thứ năm, 14:09 18/12/2025 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Dự kiến sáng 19/12, Hà Nội sẽ khởi công Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5: Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Tổng mức đầu tư trên 72.000 tỷ đồng.

Để bảo đảm hạ tầng đồng bộ cho các đô thị đại học vệ tinh, dự kiến, sáng 19/12,  thành phố Hà Nội sẽ khởi công Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư trên 72.000 tỷ đồng.

Tuyến số 5 có tổng chiều dài 39,585 km (trong đó, 6,56km đi ngầm và 5,21km trên cao, 27,815km đi trên mặt đất), bao gồm 20 ga (6 ga ngầm, 12 ga mặt đất và 2 ga trên cao; trong đó, có 8 ga được thiết kế là ga trung chuyển).

Tuyến số 5 có 2 Depot: Depot 1 tại xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa; Depot 2 tại xã Hòa Lạc; khổ đường 1435mm, đường đôi; tốc độ thiết kế tối đa 120km/h (đoạn hầm 90km/h).

Hà Nội khởi công Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 5 Văn Cao - hòa Lạc - Ảnh 1.

Dự kiến sáng 19/12, Hà Nội sẽ khởi công Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Tuyến số 5: Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Tổng mức đầu tư trên 72.000 tỷ đồng.

Điểm đầu Dự án tại khu vực đường Văn Cao giao với Hoàng Hoa Thám; kết thúc tại ga S20 (địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân). Tuyến đi ngầm đoạn phía trong Vành đai 3; đoạn đi dọc Đại lộ Thăng Long chuyển sang đi nổi và đi trên cao.

Dự án do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư: 72.300 tỷ đồng.

Tuyến số 5 hình thành sẽ kết nối và trung chuyển hành khách với các tuyến đường sắt đô thị số 2, 3, 4, 6, 7, 8, cho phép hành khách di chuyển nhanh và thuận tiện từ các khu vực ngoại ô vào trung tâm Thành phố.

Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trước năm 2030, tuyến đường này được kỳ vọng tạo động lực phát triển toàn diện khu vực phía Tây, cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên.

Theo quy hoạch, đến năm 2045 tầm nhìn đến 2065, Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 617 km.

