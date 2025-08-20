Chính thức khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội
Sáng 19/8, công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã chính thức khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, một trong 80 dự án trọng điểm được lựa chọn đồng loạt khánh thành và khởi công trên cả nước để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Lễ khởi công dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng cho một biểu tượng phát triển mới của Thủ đô. Phát biểu tại sự kiện, ông Hirokazu Higashino, Ủy viên Điều hành Quản trị cấp cao, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Sumitomo Corporation châu Á & châu Đại Dương cho biết: "Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội là biểu tượng cho tình hữu nghị và mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản".
"Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc phát triển toàn diện một thành phố thông minh, tập trung vào quy hoạch đô thị hiệu quả về năng lượng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các công nghệ tiết kiệm năng lượng từ đó góp phần đạt mức trung hòa carbon, quy hoạch đô thị hướng đến phúc lợi với sự hợp tác cùng hệ thống Giáo dục và Y tế Nhật Bản, quy hoạch đô thị chống chịu thiên tai với sự góp mặt của công nghệ phòng chống thiên tai đến từ Nhật Bản, và quy hoạch đô thị đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao".
Ông Hirokazu Higashino, Ủy viên Điều hành Quản trị cấp cao, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Sumitomo Corporation châu Á & châu Đại Dương phát biểu tại sự kiện
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, chia sẻ: "Thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và đẳng cấp của cả khu vực, một biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các tên tuổi hàng đầu của khu vực và thế giới."
Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh: "Đây là dự án tiêu biểu trong lĩnh vực thành phố thông minh, đã được xác nhận tại buổi hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida năm 2023. Tôi kỳ vọng rằng khi dự án hoàn thành, một đô thị định hướng tương lai biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được hình thành và sẽ là đô thị kiểu mẫu kết hợp giữa văn hóa, công nghệ, thu hút khoảng 100.000 - 200.000 người đến sinh sống, làm việc, cung cấp các dịch vụ hàng đầu, cùng với việc áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường".
Ngài Ito Naoki – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu ở sự kiện
Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ không chỉ là một thành phố thông minh với những công nghệ, tiện ích hiện đại, thông minh, tự động hóa... khi được ứng dụng những thành quả công nghệ và khoa học hiện đại nhất thế giới mà còn là một Thành phố đáng sống, nơi người dân thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Đó là tầm nhìn về một đô thị thông minh, bền vững và hạnh phúc, không phải chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ tiếp theo.
Với quy mô diện tích gần 272 ha cùng tổng mức đầu tư dự kiến là 4,2 tỷ đô la Mỹ, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ phát triển với 6 giải pháp thông minh gồm: Năng lượng thông minh, Quản trị thông minh, Đời sống thông minh, Sức khỏe - Học tập thông minh, Di chuyển thông minh, và Kinh tế thông minh. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý thành phố thông minh sẽ hỗ trợ phòng ngừa, cảnh báo và xử lý các hiện tượng khắc nghiệt của thiên tai, tránh úng lụt, hỏa hoạn, đồng thời đảm bảo an ninh cao nhất trên toàn khu.
Người dân của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ được sống trong không gian xanh, trong lành vì nơi đây sẽ như một công viên lớn với các loại cây đa dạng, trong đó có các loại cây có khả năng hạn chế ô nhiễm không khí. Cùng với việc sử dụng năng lượng tái tạo và các thiết bị thân thiện với môi trường, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới, trở thành điển hình tiêu biểu của tầm nhìn quy hoạch và quản lý đô thị trong kỷ nguyên số hóa, góp phần giải quyết những vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay của Thủ đô, góp phần hiện thực hóa bản Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội trao 1 tỷ đồng ủng hộ hoạt động an sinh – xã hội của xã Vĩnh Thanh, gồm 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Khuyến tài và 500 triệu đồng cho quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
