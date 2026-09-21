Khởi động chiến dịch 'Triệu lời đồng hành tiếp sức': Revive Thể Thao tiếp lửa thể thao Việt

Sau những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân đấu, Revive Thể Thao đồng hành cùng hàng nghìn giờ bền bỉ luyện tập

Khán giả thường nhớ về một kỳ đại hội qua những khoảnh khắc rực sáng: một trận đấu nghẹt thở, một thành tích đáng nhớ hay giây phút Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bục nhận huy chương. Nhưng phía sau đó là hàng nghìn giờ tập luyện và chuẩn bị bền bỉ. Nhiều tháng trước ASIAD, các VĐV thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam đã bước vào quá trình tập luyện theo giáo án riêng của từng bộ môn, kết hợp thi đấu cọ xát, tập huấn trong và ngoài nước, cùng quá trình rà soát thể lực, chiến thuật và tâm lý để từng bước đưa các tuyển thủ đến với trạng thái thi đấu tốt nhất.

VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho ASIAD 20

Phía sau mỗi khoảnh khắc ra sân là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng để VĐV duy trì thể lực, tinh thần bền bỉ và sẵn sàng tranh tài. Đồng hành cùng các tuyển thủ, Revive Thể Thao với công thức ưu việt giúp cơ thể bù nước, bù khoáng và phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Mỗi tuyển thủ có một môn thi đấu, một giáo án và hành trình riêng. Nhưng phía sau màu áo đội tuyển luôn là những tháng ngày bền bỉ tập luyện để sẵn sàng dốc hết sức khi bước ra sân đấu. Những nỗ lực ấy xứng đáng được nhìn thấy, được ghi nhận và được tiếp thêm động lực.

Cùng nhau, nối một lời cổ vũ thành "triệu lời đồng hành tiếp sức"

Trong những ngày Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20, Revive Thể Thao khởi động chương trình "Cùng Revive Thể Thao mang triệu lời cổ vũ, tiếp lửa Việt Nam", kêu gọi cộng đồng gửi lời chúc, tiếp sức các tuyển thủ trên hành trình chinh phục mục tiêu.

Những lời cổ vũ góp phần kéo khoảng cách giữa Aichi - Nagoya và người hâm mộ Việt Nam được gần hơn. Cùng Revive Thể Thao mang triệu lời cổ vũ, tiếp lửa Đoàn Thể thao Việt Nam.

Từ ngày 19/9 đến hết 26/9, người hâm mộ có thể tham gia "tiếp lửa" bằng những thao tác đơn giản: like và chia sẻ công khai bài đăng minigame của Revive Việt Nam kèm hashtag chương trình, sau đó để lại bình luận với lời chúc, lời động viên hay đôi điều muốn nhắn gửi tới các VĐV. 10 phần quà ấn tượng sẽ được gửi tặng riêng cho 10 lời chúc có sức lan tỏa xa nhất.

Mỗi lời nhắn là một cách để người hâm mộ gửi sự ủng hộ, tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ trong những ngày tranh tài.

Revive Thể Thao tự hào là Nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026.

Là Nhà tài trợ nước điện giải chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, Revive Thể Thao đồng hành cùng các tuyển thủ trong hành trình thi đấu, đồng thời kết nối những lời cổ vũ từ người hâm mộ gửi tới đội tuyển.

ASIAD 20 vẫn đang diễn ra, phía trước các tuyển thủ Việt Nam còn nhiều trận thi đấu và những thử thách cần bản lĩnh đến phút cuối. Đồng hành cùng hành trình ấy, Revive Thể Thao tiếp tục sát cánh cùng các tuyển thủ, để họ thêm vững tin bước vào từng cuộc tranh tài.

Là thức uống điện giải được các VĐV chuyên nghiệp lựa chọn, Revive Thể Thao với công thức ưu việt bổ sung 7 ion, carb và vitamin nhóm B thiết yếu, phù hợp cho vận động viên khi tập luyện cường độ cao, góp phần duy trì thể trạng và năng lượng để sẵn sàng hướng tới những cột mốc mới trên hành trình thi đấu.

Một lời nhắn chỉ mất vài giây để gửi, nhưng khi hàng triệu lời cổ vũ cùng được cất lên, lan toả, đó có thể trở thành nguồn động viên mạnh mẽ dành cho các VĐV. Hãy cùng Revive Thể Thao gửi "triệu lời đồng hành tiếp sức", tiếp lửa cho Đoàn Thể thao Việt Nam trên hành trình tại ASIAD 20.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

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