Khởi tố 2 người thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng trái quy định ở Thái Nguyên

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Nhật Tân
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GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng tại phường Phan Đình Phùng.

Sáng 14/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Mậu Hùng (SN 1975, trú tại phường Phan Đình Phùng) và Dương Huy Hiện (SN 1990, trú tại phường Quyết Thắng).

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 12/2025, Hùng và Hiện bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc thu gom chất thải rắn xây dựng từ các công trình phá dỡ trên địa bàn tỉnh.

Khởi tố 2 người thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng trái quy định ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng để điều tra về hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng - (ảnh CATN).

Trong đó, Hiện có trách nhiệm liên hệ, nhận các công trình phá dỡ; Hùng tổ chức vận chuyển, tập kết chất thải tại khu vực tổ dân phố 47, phường Phan Đình Phùng để nghiền, phân loại và bán cho các cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Quá trình hoạt động, Hùng và Hiện không thực hiện các thủ tục theo quy định, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép việc tập kết chất thải.

Ngày 21/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”, phát hiện ngày 17/6/2026 tại tổ dân phố 47, phường Phan Đình Phùng; đồng thời khởi tố 2 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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