Dùng giấy phép lái xe giả, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ giấy phép lái xe giả, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh, đề nghị truy tố Trần Quốc Bằng (SN 1996, trú xóm Hồng Phong, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Quốc Bằng. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Bằng cung cấp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung của mình cho một người không quen biết để đặt giấy phép lái xe giả loại mô tô hạng A1 với giá 1,2 triệu đồng.

Đến ngày 12/7/2023, Bằng sử dụng giấy phép lái xe giả này khi xuất trình cho Công an TP Hạ Long (cũ), phục vụ việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hành vi vi phạm trước đó vào ngày 1/7/2023 tại đường Điện Biên Phủ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bằng có dấu hiệu cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 3/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Bằng về tội danh trên, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 31/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Quảng Ninh) ban hành kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh, đề nghị truy tố Trần Quốc Bằng theo quy định của pháp luật.



