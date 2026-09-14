Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Ngày 14/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện một số tài khoản trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video với nội dung cho rằng tài xế Grab đồng loạt “tắt app”, ngừng hoạt động trong hai ngày 12 và 13/9/2026.

Các bài đăng này sử dụng nhiều tiêu đề giật gân, kích động như “tài xế Grab đồng loạt tắt app”, “đình công”, “Grab tê liệt”, “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động”, kèm theo những nhận định về mức thu nhập thấp, chiết khấu cao nhưng hoàn toàn không dẫn nguồn cụ thể. Mục đích chính của các tài khoản này là lợi dụng tâm lý tò mò để câu view, câu like và tăng tương tác.

Đại diện Công ty TNHH Grab khẳng định toàn bộ hoạt động vận hành dịch vụ của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Làm việc với cơ quan công an, đại diện Công ty TNHH Grab khẳng định doanh nghiệp không hề phát ra thông báo nào yêu cầu tài xế không được tự ý tắt ứng dụng trong hai ngày nêu trên. Toàn bộ hoạt động vận hành dịch vụ vẫn diễn ra bình thường, các chỉ số về chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ổn định.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã làm việc với chủ tài khoản YouTube đăng tải thông tin thất thiệt là Đ.X.H (sinh năm 1996, trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Đ.X.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải các bài viết, video liên quan đến việc Grab kêu gọi tắt app đồng loạt, bóc trần sự thật về cuốc xe rẻ và dựng chuyện tài xế rải truyền đơn nhằm thu hút tương tác cá nhân trên tài khoản YouTube của mình.

Căn cứ theo quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.X.H về hành vi “Làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng”.

Trường hợp vi phạm làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Vi phạm này được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP (ngày 19/8/2026) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý, không hoang mang, không vội tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung có tiêu đề như “đồng loạt tắt app”, “Grab ngừng hoạt động”, “Grab tê liệt”…

Không chia sẻ, bình luận hoặc đăng lại các bài viết chưa xác định rõ nguồn gốc, thời điểm và tính chính xác.Khi gặp hình ảnh, video hoặc ảnh chụp màn hình trên mạng, cần kiểm tra thời gian, địa điểm và nguồn đăng tải, tránh trường hợp thông tin cũ được sử dụng lại hoặc nội dung bị cắt ghép gây hiểu nhầm.

Không chia sẻ các nội dung có tính chất kích động, kêu gọi tập trung, gây mất an ninh, trật tự hoặc gây hoang mang trong cộng đồng khi chưa xác định được tính chính xác và tính hợp pháp. Kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.