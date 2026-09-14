Lái xe bị phạt 13 triệu đồng khi chạy xe biển trắng thu 100.000 đồng của khách

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, một tài xế ở Bắc Ninh bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Page Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa lập biên bản đối với anh Nguyễn V.V.M (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền".

Trước đó, hồi 17 giờ 55 phút ngày 12/9/2026, trên đường tỉnh 398D (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Tổ CSGT địa bàn Việt Yên) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98B-108.xx do anh Nguyễn V.V.M điều khiển. Anh M đồng thời là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định phương tiện không kinh doanh vận tải hành khách nhưng đã chở một hành khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung và thu 100.000 đồng.

Lái xe bị phạt 13 triệu đồng khi chạy xe biển trắng thu 100.000 đồng của khách - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Tổ công tác đã lập biên bản đối với hành vi: "Người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền". Với hành vi này, mức tiền phạt dự kiến là 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định mới nhất của Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026, sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, mức phạt hành chính đối với hành vi dùng xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền được quy định như sau:

"Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe".

Như vậy từ 15/8/2026, xe ô tô không kinh doanh vận tải (biển số trắng) nhưng chở người có thu tiền, hoặc nhận hợp đồng chở khách sẽ bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với tài xế. Đồng thời còn bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

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