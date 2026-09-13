Bắc Ninh: Triệt phá kho 'hàng nóng', thu giữ gần 1 tấn dao kiếm, công cụ hỗ trợ

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ninh Văn Thanh (sinh năm 2002, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ".

Trước đó, vào ngày 3/9/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Nhã Nam, Công an phường Song Liễu và Công an xã Thuận An (TP Hà Nội) đã tiến hành xác minh, triệt phá thành công đường dây buôn bán vũ khí thô sơ trên không gian mạng do Ninh Văn Thanh cầm đầu.

Đối tượng Ninh Văn Thanh cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Thanh khai nhận đã bắt đầu hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ tháng 3/2026. Đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok để đăng tải video quảng cáo, chào bán các loại dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện...

Để vận hành đường dây, Thanh thuê hẳn 2 địa điểm làm kho cất giấu hàng hóa tại thôn Công Hà (phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) và thôn Kim Sơn (xã Thuận An, thành phố Hà Nội). Khi có khách đặt hàng qua các tài khoản ẩn danh trên mạng, Thanh tự đóng gói và gửi chuyển phát cho người mua nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Số lượng tang vật có tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại hai địa điểm kho hàng của Ninh Văn Thanh, lực lượng công an đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ cực kỳ nguy hiểm. Tổng trọng lượng tang vật lên tới khoảng 1 tấn, bao gồm: 332 kiếm Nhật; 11 kiếm dao mèo; 29 kiếm ống nhôm; 268 bình xịt hơi cay; 73 gậy ba-ton; 60 kích điện; 2 còng số 8

Ngay sau khi thu giữ toàn bộ tang vật, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ninh Văn Thanh. Đến ngày 12/9, các thủ tục tố tụng hình sự đã được hoàn tất với quyết định khởi tố bị can, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trôi nổi trên không gian mạng hiện nay.

Bắc Ninh: Khởi tố gã thanh niên sinh năm 2007 hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với T.L.C (SN 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.



