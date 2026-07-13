Khởi tố, bắt giam thuyền trưởng vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt giam thuyền trưởng vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ chìm ca nô tại Phú Quốc. Ảnh: BCA

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/7, xảy ra vụ chìm ca nô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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