Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCM
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Thạch Kim Thái (nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả xuống sông ở TPHCM) khai xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống nên y đã xuống tay sát hại vợ.
Liên quan vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bao tải trôi dạt vào bờ kè ở phường Hiệp Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nghi phạm là Thạch Kim Thái (SN 1978, thường trú TP Cần Thơ, hiện đang ngụ tại phường Bình Hoà, chồng nạn nhân) là người thực hiện hành vi giết người.
Tại cơ quan Công an, Thạch Kim Thái đã khai nhận hành vi phạm tội; nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.
Thông tin từ Công an TPHCM, ngày 3/7/2026, người dân phát hiện một phát hiện 1 xác chết nữ giới đựng trong bao tải đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình, TPHCM) và trình báo cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và tổ chức truy xét điều tra làm rõ bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án.
Quá trình điều tra, các đơn vị chức năng tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết các dấu vết, rà soát các mối quan hệ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.
Song song với công tác điều tra, Công an Thành phố đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình xác minh vụ án.
Nhiều nguồn tin từ quần chúng Nhân dân cơ quan Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị K.T.H (SN 1981; hộ khẩu thường trú: TP Cần Thơ; nơi ở hiện tại phường Bình Hoà).
Chỉ sau 3 giờ xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm rõ đối tượng Thạch Kim Thái là người thực hiện hành vi giết người.
Hà Nội: Từ một ca test nhanh, Công an triệt phá đường dây mua bán cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị canPháp luật - 5 phút trước
GĐXH - Từ một trường hợp dương tính với chất ma túy, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đấu tranh mở rộng, triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức trồng cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can.
Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giảPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy sau thời gian bỏ trốn khi được hoãn chấp hành án.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.
Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.
Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...
Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng SơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viênPháp luật
GĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.