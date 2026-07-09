Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCM

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Liên quan vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bao tải trôi dạt vào bờ kè ở phường Hiệp Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nghi phạm là Thạch Kim Thái (SN 1978, thường trú TP Cần Thơ, hiện đang ngụ tại phường Bình Hoà, chồng nạn nhân) là người thực hiện hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Thạch Kim Thái đã khai nhận hành vi phạm tội; nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Thông tin từ Công an TPHCM, ngày 3/7/2026, người dân phát hiện một phát hiện 1 xác chết nữ giới đựng trong bao tải đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình, TPHCM) và trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Thạch Kim Thái. Ảnh: CATPHCM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và tổ chức truy xét điều tra làm rõ bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, các đơn vị chức năng tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết các dấu vết, rà soát các mối quan hệ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Song song với công tác điều tra, Công an Thành phố đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình xác minh vụ án.

Nhiều nguồn tin từ quần chúng Nhân dân cơ quan Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị K.T.H (SN 1981; hộ khẩu thường trú: TP Cần Thơ; nơi ở hiện tại phường Bình Hoà).

Chỉ sau 3 giờ xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm rõ đối tượng Thạch Kim Thái là người thực hiện hành vi giết người.