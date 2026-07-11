Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Ngày 11/7, Công an xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Hoài (SN 1983, trú khối Nghi Tân 5, phường Cửa Lò) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đặng Ngọc Hoài và tang vật.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 46 qua địa bàn xã Đông Lộc liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống chiếu sáng và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 17/6, tại Quốc lộ 46, đoạn qua xã Đông Lộc, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Đặng Ngọc Hoài khi đang cắt trộm dây cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng.

Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô, khoảng 20 m dây cáp điện cùng nhiều dụng cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Làm việc với cơ quan công an, Đặng Ngọc Hoài khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã nhiều lần cắt trộm dây cáp điện ngầm để có tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, đối tượng thực hiện 6 vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm trên địa bàn xã Đông Lộc và xã Trung Lộc, gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng.

Công an xã Đông Lộc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.