Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 28/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an làm rõ Trần Thị Thu Hà (SN 1994, thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã nhờ Chu Thị Thanh (SN 1996, thôn Tân Long, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) mua ma túy để sử dụng.

Tại cơ quan Công an, Chu Thị Thanh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thị Thu Hà khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, Trần Thị Thu Hà hiện là giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Trần Thị Thu Hà dương tính với ma túy AMP. Ảnh: CACC

Ngày 6/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh, Chu Thị Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy, Trần Thị Thu Hà về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi nghi vấn để kịp thời xử lý theo quy định.