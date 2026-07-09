Hà Nội: Từ một ca test nhanh, Công an triệt phá đường dây mua bán cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 29/6/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và quản lý địa bàn, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Kết quả xét nghiệm nhanh tại chỗ xác định đối tượng này dương tính với chất ma túy (cần sa).

Xác định đây không đơn thuần là vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ, Công an phường Yên Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an quận, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung cấp chất cấm.

Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt phá thành công hệ thống chân rết gồm 21 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và giao dịch chất ma túy.

Kết quả đấu tranh làm rõ, phương thức hoạt động của ổ nhóm tội phạm này vô cùng tinh vi và liều lĩnh. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tuyệt đối không giao dịch trực tiếp mà lập ra các hội nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội để trao đổi thông tin, chốt số lượng và xóa dấu vết ngay sau khi hoàn thành giao dịch.

Để chủ động nguồn hàng và tối ưu hóa lợi nhuận bẩn, một số đối tượng cộm cán trong đường dây đã tự nghiên cứu quy trình, đặt mua hạt giống và thiết lập hệ thống "phòng nuôi cấy" khép kín ngay tại nhà riêng.

Hàng loạt cây cần sa được trồng và chăm sóc ngay tại nhà riêng. Ảnh: CAHN

Tại các phòng trồng này, chúng trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng sinh học, máy điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió và phân bón chuyên dụng để tự trồng, chăm sóc cây cần sa tươi, sau đó tự thu hoạch, sấy khô đóng gói thành phẩm để vừa sử dụng, vừa phân phối ra thị trường.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã phát hiện, lập biên bản thu giữ khối lượng tang vật lớn, gồm: 97 cây cần sa tươi đang trong giai đoạn phát triển; hơn 3,4kg cần sa khô đã qua chế biến, đóng gói thành phẩm; cùng hàng loạt trang thiết bị, công cụ chuyên dụng phục vụ cho quá trình gieo trồng, thu hoạch, sấy khô và cân đo ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.