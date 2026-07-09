Hà Nội: Từ một ca test nhanh, Công an triệt phá đường dây mua bán cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can
GĐXH - Từ một trường hợp dương tính với chất ma túy, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đấu tranh mở rộng, triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức trồng cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 29/6/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và quản lý địa bàn, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Kết quả xét nghiệm nhanh tại chỗ xác định đối tượng này dương tính với chất ma túy (cần sa).
Xác định đây không đơn thuần là vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ, Công an phường Yên Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an quận, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung cấp chất cấm.
Chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt phá thành công hệ thống chân rết gồm 21 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và giao dịch chất ma túy.
Kết quả đấu tranh làm rõ, phương thức hoạt động của ổ nhóm tội phạm này vô cùng tinh vi và liều lĩnh. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tuyệt đối không giao dịch trực tiếp mà lập ra các hội nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội để trao đổi thông tin, chốt số lượng và xóa dấu vết ngay sau khi hoàn thành giao dịch.
Để chủ động nguồn hàng và tối ưu hóa lợi nhuận bẩn, một số đối tượng cộm cán trong đường dây đã tự nghiên cứu quy trình, đặt mua hạt giống và thiết lập hệ thống "phòng nuôi cấy" khép kín ngay tại nhà riêng.
Tại các phòng trồng này, chúng trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng sinh học, máy điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió và phân bón chuyên dụng để tự trồng, chăm sóc cây cần sa tươi, sau đó tự thu hoạch, sấy khô đóng gói thành phẩm để vừa sử dụng, vừa phân phối ra thị trường.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã phát hiện, lập biên bản thu giữ khối lượng tang vật lớn, gồm: 97 cây cần sa tươi đang trong giai đoạn phát triển; hơn 3,4kg cần sa khô đã qua chế biến, đóng gói thành phẩm; cùng hàng loạt trang thiết bị, công cụ chuyên dụng phục vụ cho quá trình gieo trồng, thu hoạch, sấy khô và cân đo ma túy.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.
Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCMPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Thạch Kim Thái (nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả xuống sông ở TPHCM) khai xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống nên y đã xuống tay sát hại vợ.
Thanh niên 37 tuổi nhận kết đắng: Bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giảPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy sau thời gian bỏ trốn khi được hoãn chấp hành án.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.
Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.
Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...
Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng SơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viênPháp luật
GĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.