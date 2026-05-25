Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh, làm rõ.

Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung đã công bố.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Với phương châm "xử lý nghiêm, không có vùng cấm", Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.