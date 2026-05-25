Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả
GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh, làm rõ.
Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung đã công bố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Với phương châm "xử lý nghiêm, không có vùng cấm", Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.
Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tậtPháp luật - 17 giờ trước
Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng PhúcPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia LaiPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giớiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng HưngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.
Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCMPháp luật - 2 ngày trước
Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe
Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tốPháp luật
GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.