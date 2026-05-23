Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.L.H.M về tội "Trộm cắp tài sản". Đáng chú ý, bị can này cùng hai đối tượng khác đã gây ra hàng loạt vụ trộm tiền trong hòm công đức tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn.
Trước đó, ngày 19/5, Công an xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) nhận được đơn trình báo của người dân về việc chùa Liên Hoa (thôn Cao Quán, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) bị kẻ gian đột nhập, trộm tiền trong hòm công đức.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ huy Công an xã Việt Tiến đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, cơ quan công an xác định và bắt giữ được các đối tượng liên quan.
Danh tính các đối tượng, gồm: N.K.C (SN 2012, trú tại thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc); H.L.H.M (SN 2008) và B.Đ.A (SN 2011, cùng trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Đáng chú ý, ngày 5/1/2026, đối tượng H.L.H.M đã bị Công an xã Xuân Trúc ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã trộm cắp 640.000 đồng trong hòm công đức tại chùa Liên Hoa.
Mở rộng điều tra, nhóm này tiếp tục khai nhận trong các ngày 14 và 15/5 đã trộm 2.560.000 đồng trong hòm công đức tại chùa Rồng (thôn Yên Lịch) và chùa Long Vân (thôn Vân Ngoại, xã Việt Tiến).
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túyPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giớiPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng HưngPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.
Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCMPháp luật - 1 ngày trước
Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe
Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc MinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.
Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.
Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc giaPháp luật
GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.