Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.L.H.M về tội "Trộm cắp tài sản". Đáng chú ý, bị can này cùng hai đối tượng khác đã gây ra hàng loạt vụ trộm tiền trong hòm công đức tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/5, Công an xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) nhận được đơn trình báo của người dân về việc chùa Liên Hoa (thôn Cao Quán, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) bị kẻ gian đột nhập, trộm tiền trong hòm công đức.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ huy Công an xã Việt Tiến đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, cơ quan công an xác định và bắt giữ được các đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại chùa. Ảnh: Cơ quan Công an.

Danh tính các đối tượng, gồm: N.K.C (SN 2012, trú tại thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc); H.L.H.M (SN 2008) và B.Đ.A (SN 2011, cùng trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Đáng chú ý, ngày 5/1/2026, đối tượng H.L.H.M đã bị Công an xã Xuân Trúc ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã trộm cắp 640.000 đồng trong hòm công đức tại chùa Liên Hoa.

Mở rộng điều tra, nhóm này tiếp tục khai nhận trong các ngày 14 và 15/5 đã trộm 2.560.000 đồng trong hòm công đức tại chùa Rồng (thôn Yên Lịch) và chùa Long Vân (thôn Vân Ngoại, xã Việt Tiến).

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.