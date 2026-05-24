Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Sáng 24-5, Công an xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý 3 thiếu niên cướp giật tài sản của một người khuyết tật.

Một trong 3 thiếu niên tham gia vụ cướp giật tiền của người khuyết tật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19-5, ông R. (SN 1956; trú làng Bối, xã Đak Đoa) – là người khuyết tật, đi lại khó khăn – mang theo 1,5 triệu đồng đến một quán tạp hóa để mua thức ăn.

Khi ông R. vừa đến trước quán, một thiếu niên tiếp cận, giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ giật toàn bộ số tiền trên tay nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng chạy ra xe máy do 2 thiếu niên khác chờ sẵn bên kia đường, cùng nhau tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Đoa khẩn trương truy xét, xác định 3 thiếu niên thực hiện vụ việc gồm: P.C.T. (SN 2015), N. (SN 2013) và L. (SN 2011, cùng trú tại địa phương).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thấy ông R. lớn tuổi, là người khuyết tật và mang theo tiền nên nảy sinh ý định cướp giật để tiêu xài.