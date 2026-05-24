Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật
Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Sáng 24-5, Công an xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý 3 thiếu niên cướp giật tài sản của một người khuyết tật.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19-5, ông R. (SN 1956; trú làng Bối, xã Đak Đoa) – là người khuyết tật, đi lại khó khăn – mang theo 1,5 triệu đồng đến một quán tạp hóa để mua thức ăn.
Khi ông R. vừa đến trước quán, một thiếu niên tiếp cận, giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ giật toàn bộ số tiền trên tay nạn nhân.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng chạy ra xe máy do 2 thiếu niên khác chờ sẵn bên kia đường, cùng nhau tẩu thoát.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Đoa khẩn trương truy xét, xác định 3 thiếu niên thực hiện vụ việc gồm: P.C.T. (SN 2015), N. (SN 2013) và L. (SN 2011, cùng trú tại địa phương).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thấy ông R. lớn tuổi, là người khuyết tật và mang theo tiền nên nảy sinh ý định cướp giật để tiêu xài.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng PhúcPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia LaiPháp luật - 7 giờ trước
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùaPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giớiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng HưngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.
Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCMPháp luật - 1 ngày trước
Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe
Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc MinhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.
Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tốPháp luật
GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.