Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Chủ nhật, 09:06 24/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) đã lôi kéo đồng bọn hẹn gặp, hành hung và xé quần áo một nữ sinh rồi quay video phát tán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng chủ mưu về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (SN 2007) cùng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008), đều trú tại xã Thượng Phúc, về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc một nữ sinh bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 08/5/2026 tại khu vực thôn Liễu Viên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh hiện trường và tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội trong quá trình chơi game. Nhóm đối tượng sau đó đã hẹn gặp nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn rồi tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia hành hung.

Tại hiện trường, nhóm của Trung và Đạt đã có hành vi chửi bới, đe dọa, ép buộc nữ sinh phải quỳ xin lỗi, đồng thời cố ý xé quần áo, dùng điện thoại quay video và hành hung tàn nhẫn nạn nhân khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc.

Hiện Công an xã Thượng Phúc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các chân rết liên quan để xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc 2 người thương vong tại một phòng trọ sau khi xảy ra xô xát.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sau một thời gian ngắn, cơ quan Công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra hàng loại vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức ở nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

Pháp luật

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

