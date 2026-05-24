Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Ngày 20/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (SN 2007) cùng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008), đều trú tại xã Thượng Phúc, về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc một nữ sinh bị nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 08/5/2026 tại khu vực thôn Liễu Viên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh hiện trường và tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội trong quá trình chơi game. Nhóm đối tượng sau đó đã hẹn gặp nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn rồi tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia hành hung.

Tại hiện trường, nhóm của Trung và Đạt đã có hành vi chửi bới, đe dọa, ép buộc nữ sinh phải quỳ xin lỗi, đồng thời cố ý xé quần áo, dùng điện thoại quay video và hành hung tàn nhẫn nạn nhân khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc.

Hiện Công an xã Thượng Phúc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các chân rết liên quan để xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.