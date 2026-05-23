Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy
GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Đối tượng bị khởi tố là Lê Văn Nhân (SN 1988, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng chức năng cũng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.
Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, quản lý đối tượng có liên quan đến ma túy, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy". Công an phường tiến hành củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố hình sự đối tượng Lê Văn Nhân.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó, khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.
Công an phường Quảng Trị khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
