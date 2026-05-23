Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Thứ bảy, 15:28 23/05/2026 | Pháp luật
Hùng Trần
Hùng Trần
GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Văn Nhân về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CAQT.

Đối tượng bị khởi tố là Lê Văn Nhân (SN 1988, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng chức năng cũng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, quản lý đối tượng có liên quan đến ma túy, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy". Công an phường tiến hành củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố hình sự đối tượng Lê Văn Nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó, khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

Công an phường Quảng Trị khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túyCông an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Xét xử sơ thẩm vụ án ma túy khiến cán bộ Công an hy sinh

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.

Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe

Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Chia sẻ video cắt ghép bằng AI, một người đàn ông bị phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi chia sẻ video cắt ghép bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

