Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.
Ngày 11/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, gồm cơ sở kinh doanh "Tổng kho xe điện" trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn, phường Phú Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Theo lời khai, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn nên từ khoảng tháng 3/2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng/m³ hàng hóa.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng đã lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội. Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý. Qua khám xét, phát hiện, thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến nay, tổng số tang vật mà cơ quan Công an đã thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỷ đồng.
Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long (SN 1990); Lại Quý Dương (SN 1995, cùng trú tại TP Hà Nội) về tội "Buôn lậu".
Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Hồng Lâm (SN 1993); Nguyễn Thị Thoan (SN 1993) cùng trú tại phường Hạc Thành.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
