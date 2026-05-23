Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 500 xe điện nhập lậu xuyên biên giới

Thứ bảy, 15:26 23/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 xe điện ba bánh từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, gồm cơ sở kinh doanh "Tổng kho xe điện" trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn, phường Phú Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Kho xe điện ba bánh tang vật của vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Theo lời khai, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn nên từ khoảng tháng 3/2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Long và Lý Hồng Lâm tại cơ quan Công an.

Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng/m³ hàng hóa.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng đã lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội. Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý. Qua khám xét, phát hiện, thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến nay, tổng số tang vật mà cơ quan Công an đã thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long (SN 1990); Lại Quý Dương (SN 1995, cùng trú tại TP Hà Nội) về tội "Buôn lậu".

Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Hồng Lâm (SN 1993); Nguyễn Thị Thoan (SN 1993) cùng trú tại phường Hạc Thành.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện người mang vali chứa 42 iPhone 14 nghi nhập lậu

Cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông mang vali chứa 42 điện thoại iPhone 14, trị giá 1,6 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn chứng từ, nghi là nhập lậu.

Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng 'ngựa quen đường cũ' với ma túy

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Lê Văn Nhân là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Qua công tác rà soát, Công an phường Quảng Trị phát hiện Nhân có hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nghi tai biến, mắc kẹt trên mái nhà ở đường Phùng Hưng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.

Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo Công an Tây Ninh, 2 nghi phạm nước ngoài này sau khi gây án tại TPHCM đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe

Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án bạo lực học đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nữ sinh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.

Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Chia sẻ video cắt ghép bằng AI, một người đàn ông bị phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi chia sẻ video cắt ghép bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố

Pháp luật
Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

Pháp luật
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Pháp luật
Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, khách gọi đồng bọn mang dao bầu truy đuổi nhân viên

Pháp luật

