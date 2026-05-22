Buôn bán hàng cấm, đôi nam nữ bị khởi tố
GĐXH - Công an TP Huế khởi tố đôi nam nữ trú tại Quảng Trị sau khi phát hiện trên ô tô do các đối tượng này sử dụng có 3.000 bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngày 22/5, Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (SN 1974), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị về tội "Buôn bán hàng cấm".
Trước đó, tại Km 800+700 Quốc lộ 1A (tổ dân phố Đông Lâm, phường Phong Thái) Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Tảo điều khiển, chở theo Phương.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE. Tổng cộng 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Các đối tượng khai nhận mặc dù biết hành vi thu mua, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên câu kết, thống nhất thực hiện. Bước đầu xác định, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
