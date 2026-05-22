Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Theo Báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy","Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do Kiều Quốc Nhã (SN 1987, ngụ phường Phú Lâm) và 70 đối tượng khác thực hiện.

Trong vụ án này, các bị can Đinh Long Nhật (SN 1967; tức ca sĩ Long Nhật, HKTT: phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh) và Sơn Ngọc Minh (SN 1990; tức ca sĩ Sơn Ngọc Minh, HKTT: phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối tượng Kiều Quốc Nhã.

Cơ quan Công an cho biết, qua công tác điều tra vụ án "Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại TP Hồ Chí Minh trong quý 1 năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan khác nên đã xác lập chuyên án mở rộng điều tra truy xét.

Từ một lần kiểm tra hành chính, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Kiều Quốc Nhã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Từ đây, lực lượng Công an đã triệt phá, bắt giữ 4 nhánh "đầu trên" bán ma túy cho Nhã và 8 nhánh "đầu dưới" tiêu thụ ma túy của Nhã để bán lại kiếm lời tại nhiều địa phương.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện nhiều vụ chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhiều người mua ma túy từ Nhã về sử dụng. Trong số đó có ca sĩ Long Nhật tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà cùng quản lý và nhân viên vào ngày 26/3.

Ngoài ra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm đến nay.

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can để điều tra về các tội danh gồm: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên VTC News, Công an TP.HCM cho biết kết quả mở rộng vụ án cho thấy hiệu quả của phương châm "lần theo dòng chảy ma túy", truy xét toàn bộ đường dây, xử lý triệt để cả các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy cùng công an cấp xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần mở rộng nhiều chuyên án từ các trường hợp dương tính với ma túy ban đầu.

Đây cũng là một phần trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.