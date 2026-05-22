Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Thứ sáu, 14:29 22/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.

Theo Báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy","Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do Kiều Quốc Nhã (SN 1987, ngụ phường Phú Lâm) và 70 đối tượng khác thực hiện.

Trong vụ án này, các bị can Đinh Long Nhật (SN 1967; tức ca sĩ Long Nhật, HKTT: phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh) và Sơn Ngọc Minh (SN 1990; tức ca sĩ Sơn Ngọc Minh, HKTT: phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đối tượng khác vì liên quan đến ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, ca sĩ Long Nhật đã khai gì?

Đối tượng Kiều Quốc Nhã.

Cơ quan Công an cho biết, qua công tác điều tra vụ án "Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại TP Hồ Chí Minh trong quý 1 năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan khác nên đã xác lập chuyên án mở rộng điều tra truy xét.

Từ một lần kiểm tra hành chính, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Kiều Quốc Nhã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Từ đây, lực lượng Công an đã triệt phá, bắt giữ 4 nhánh "đầu trên" bán ma túy cho Nhã và 8 nhánh "đầu dưới" tiêu thụ ma túy của Nhã để bán lại kiếm lời tại nhiều địa phương.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện nhiều vụ chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhiều người mua ma túy từ Nhã về sử dụng. Trong số đó có ca sĩ Long Nhật tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà cùng quản lý và nhân viên vào ngày 26/3.

Ngoài ra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm đến nay.

Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh - Ảnh 3.

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can để điều tra về các tội danh gồm: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trên VTC News, Công an TP.HCM cho biết kết quả mở rộng vụ án cho thấy hiệu quả của phương châm "lần theo dòng chảy ma túy", truy xét toàn bộ đường dây, xử lý triệt để cả các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy cùng công an cấp xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần mở rộng nhiều chuyên án từ các trường hợp dương tính với ma túy ban đầu.

Đây cũng là một phần trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.

GĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

GĐXH - Người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi chia sẻ video cắt ghép bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên bàn nhậu, một vị khách 46 tuổi tại Hà Nội đã ra tay tát nhân viên quán bia, đồng thời gọi đồng bọn mang theo dao bầu đến "chi viện", hò hét truy đuổi người gây náo loạn cả con phố. Hiện 5 đối tượng liên quan đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.

GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố các "bình luận viên" bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ.

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi "Giết người" do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.

GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

GĐXH - Hai đối tượng Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt giam để điều tra về tội "Cướp tài sản".

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

