Phú Thọ: Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được sau quá trình khẩn trương điều tra, ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010).

Cả hai bị can đều bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên liên quan trực tiếp đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị hành hung dã man xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, thuộc địa bàn phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, quay video chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ video

Theo cơ quan Công an, trước đó, vào ngày 20/5/2026, tài khoản Facebook “An Ruby” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh hội đồng tại khu vực nhà vệ sinh lên mạng xã hội. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ dư luận xã hội. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, chiều ngày 19/5/2026, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 thuộc nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do những mâu thuẫn cá nhân từ trước, một nhóm gồm 4 đối tượng đã ra tay "dằn mặt" bạn học.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các đối tượng tham gia hành hung gồm: Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. Nhóm này đã hung hãn lao vào túm tóc, đánh, tát liên tiếp nhiều lần vào vùng hiểm yếu của em V.N.K.

Hậu quả thảm khốc của trận đòn hội đồng đã khiến em V.N.K bị chấn thương nghiêm trọng và hiện đang phải nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, nhóm này còn dùng điện thoại cá nhân quay lại toàn bộ diễn biến vụ việc rồi phát tán lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ, làm nhục nạn nhân.

Hai nữ sinh liên quan đến vụ việc đã bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan điều tra khẳng định, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại thô bạo đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh. Việc quay và phát tán video còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Vụ việc đau lòng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đanh thép về tình trạng bạo lực học đường với diễn biến ngày càng phức tạp, manh động và bị khuếch đại tiêu cực bởi không gian mạng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan còn lại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.