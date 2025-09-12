Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 1989), trú phường An Biên, TP. Hải Phòng và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987), trú tại TP. Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Theo tài liệu điều tra, trong năm 2023 - 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và đứng ra thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng… giả. Để che giấu hành vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.
Đầu năm 2024, Nguyễn Thanh Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra “sợi yến” giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện.
Từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 6/2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Thế nhưng, từ ngày 24/6/2025, Nguyễn Thanh Trường đã liều lĩnh chỉ đạo cấp dưới không sử dụng yến thật làm nguyên liệu nữa mà toàn bộ nguyên liệu đều là hàng giả. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng..., qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.
Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán “yến hũ chưng” giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh. Được sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, ngày 11/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường và Nguyễn Ngọc Châu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.
Tiến hành khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng). Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau. Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.
Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra. Đây chính là lời cảnh báo đanh thép, bài học nhãn tiền cho những kẻ hám lợi, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng.
