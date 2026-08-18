Khởi tố người đàn ông nhặt được súng rồi mang đi bắn chim

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Phát hiện một khẩu súng nén hơi trong bụi rậm gần khu mộ, Trung lấy rồi mang đi bắn chim thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố Nguyễn Văn Trung (SN 2000, trú xã Hà Linh) để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Công an đọc quyết định khởi tố Nguyễn Văn Trung. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, sáng 15/7, trong lúc vào khu vực nghĩa trang Con Rồng, thôn Phương Điền, xã Hà Linh để tìm bắt ong, Trung phát hiện một khẩu súng nén hơi nằm trong bụi rậm gần khu mộ.

Thay vì trình báo cơ quan chức năng, Trung chờ đến tối quay lại lấy khẩu súng. Sau đó, người này mang súng đến khu vực nghĩa trang Mụ Đàn, cũng thuộc thôn Phương Điền, với mục đích bắn chim.

Tại đây, Trung bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và thu giữ khẩu súng.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định khẩu súng nén hơi thuộc danh mục vũ khí quân dụng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Trung.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 25 bị can liên quan các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không tự ý mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng vũ khí quân dụng. Khi phát hiện vũ khí, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, tránh vi phạm pháp luật.

Người đàn ông nhặt được súng rồi mang đi bắn chim - Ảnh 2.Mang súng đi săn chim, thanh niên 22 tuổi ở Cao Bằng bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Đặt mua các bộ phận của khẩu súng trên mạng xã hội về tự lắp ráp, khi mang súng đi săn chim thì Nông Tô Hoài bị lực lượng Công an phát hiện. Người này bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt giam về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

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