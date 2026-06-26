Một người tử vong, nghi phạm nguy kịch sau vụ nổ súng tại Lào Cai

Chiều 26/6, thông tin từ UBND phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa nay, Công an phường Lào Cai nhận được trình báo của anh C.P.N. (37 tuổi, ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc phát hiện Vũ Văn Nên (37 tuổi, ở phường Lào Cai) dùng súng (dạng súng lục côn quay) bắn chết anh Đinh Hữu D. (35 tuổi) tại một ngôi nhà trên đường Quy Hóa, phường Lào Cai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L.T

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Lào Cai đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai để triển khai lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Tại khu vực xảy ra vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ được hung khí gây án là một khẩu súng dạng súng lục ổ quay và một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry mang biển kiểm soát 24A-255.79.

Về phía hung thủ Vũ Văn Lên, ngay sau khi nổ súng bắn tử vong anh D, Lên đã nhanh chóng điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và dùng súng bắn thẳng vào đầu mình để tự sát ngay trong ô tô.

Phát hiện sự việc, người thân và lực lượng chức năng đã lập tức đưa Vũ Văn Lên đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Hiện tại, Công an phường Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường toàn diện, tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời triệu tập và lấy lời khai của các nhân chứng, những người có liên quan để khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.