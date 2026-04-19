Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hưng Yên: Nổ súng sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ

Chủ nhật, 19:39 19/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 7/4/2026 tại đường Kinh Đô 1, thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Theo thông tin ban đầu, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa xe ô tô mang BKS 30B-220.65 và xe mô tô do anh Trần Bảo Vũ (SN 1999, quê Lào Cai) điều khiển.

Hậu quả vụ va chạm khiến anh Vũ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng. Tuy nhiên, thay vì dừng lại giải quyết, tài xế xe ô tô đã có hành động cực kỳ manh động. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, một người đàn ông trong xe đã cầm súng ngắn, thực hiện thao tác lên đạn ngay bên trong cabin.

Bắt giữ đối tượng người nước ngòai nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông.

Khi có người tìm cách tiếp cận, đối tượng đã nổ một phát súng từ trong xe ra ngoài, gây tâm lý hoảng loạn cho người dân xung quanh, sau đó cùng một người phụ nữ nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 01 vỏ đạn và ngay lập tức trưng cầu giám định để xác định loại vũ khí sử dụng.

Xác định tính chất phức tạp và dấu hiệu nguy hiểm của đối tượng, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng truy tìm.

Bắt giữ đối tượng người nước ngòai nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng YU HAIYANG.

Qua trích xuất dữ liệu camera và xác minh phương tiện, cảnh sát xác định chiếc xe ô tô liên quan thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Thị Nõn (SN 1994, trú tại Hưng Yên). Chồng của Nõn là YU HAIYANG (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) chính là nghi phạm đã nổ súng.

Đến chiều ngày 8/4/2026, sau gần một ngày gây án, lực lượng Công an Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An chặn dừng phương tiện và bắt giữ thành công YU HAIYANG khi đối tượng này đang trên đường trốn chạy vào miền Trung.

Bắt giữ đối tượng người nước ngòai nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên - Ảnh 3.

Công an xã đưa đối tượng dựng lại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu YU HAIYANG đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng súng ngắn bắn một phát đạn trong quá trình xảy ra va chạm giao thông. Để đối phó với sự truy bắt của lực lượng chức năng, trên đường bỏ trốn, đối tượng đã vứt khẩu súng xuống khu vực bến phà Bình Minh (xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) nhằm phi tang tang vật xuống lòng sông Hồng.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hưng Yên: Chồng nổ súng bắn chết vợ và một người đàn ông rồi bỏ trốn

GĐXH - Chiều 15/3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt Ngô Duy Thắng (SN 1986) – nghi phạm dùng súng bắn tử vong hai người tại địa bàn xã Đông Tiền Hải trước khi lái xe ô tô bỏ trốn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.

Xã hội - 7 giờ trước

Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã hội - 10 giờ trước

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Qua tuần tra, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép.

Xã hội - 13 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.

Xã hội - 13 giờ trước

Lợi dụng mạng xã hội để móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quy mô lớn, các đối tượng đưa hàng từ phía Nam ra Bắc tiêu thụ. Lực lượng công an Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị đã triệt phá, bắt giữ, thu giữ tang vật đặc biệt lớn.

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi cùng đồng bọn đổ hơn 500 tấn da bò xuống nền đất và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ từ nhu cầu mua một chiếc xe đẩy cho cháu trên mạng xã hội, bà N. (trú tại Hà Nội) đã bị lừa mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện 3 nữ sinh rủ nhau bắt xe khách đi Hà Nội theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, Công an xã Tùng Vài (Tuyên Quang) đã nhanh chóng phối hợp truy tìm, đưa các cháu về an toàn.

Xem nhiều

Pháp luật

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top