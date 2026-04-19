Hưng Yên: Nổ súng sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 7/4/2026 tại đường Kinh Đô 1, thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Theo thông tin ban đầu, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa xe ô tô mang BKS 30B-220.65 và xe mô tô do anh Trần Bảo Vũ (SN 1999, quê Lào Cai) điều khiển.

Hậu quả vụ va chạm khiến anh Vũ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng. Tuy nhiên, thay vì dừng lại giải quyết, tài xế xe ô tô đã có hành động cực kỳ manh động. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, một người đàn ông trong xe đã cầm súng ngắn, thực hiện thao tác lên đạn ngay bên trong cabin.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông.

Khi có người tìm cách tiếp cận, đối tượng đã nổ một phát súng từ trong xe ra ngoài, gây tâm lý hoảng loạn cho người dân xung quanh, sau đó cùng một người phụ nữ nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 01 vỏ đạn và ngay lập tức trưng cầu giám định để xác định loại vũ khí sử dụng.

Xác định tính chất phức tạp và dấu hiệu nguy hiểm của đối tượng, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng truy tìm.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng YU HAIYANG.

Qua trích xuất dữ liệu camera và xác minh phương tiện, cảnh sát xác định chiếc xe ô tô liên quan thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Thị Nõn (SN 1994, trú tại Hưng Yên). Chồng của Nõn là YU HAIYANG (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) chính là nghi phạm đã nổ súng.

Đến chiều ngày 8/4/2026, sau gần một ngày gây án, lực lượng Công an Hưng Yên đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An chặn dừng phương tiện và bắt giữ thành công YU HAIYANG khi đối tượng này đang trên đường trốn chạy vào miền Trung.

Công an xã đưa đối tượng dựng lại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu YU HAIYANG đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng súng ngắn bắn một phát đạn trong quá trình xảy ra va chạm giao thông. Để đối phó với sự truy bắt của lực lượng chức năng, trên đường bỏ trốn, đối tượng đã vứt khẩu súng xuống khu vực bến phà Bình Minh (xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) nhằm phi tang tang vật xuống lòng sông Hồng.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.