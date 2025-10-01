Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Thứ tư, 08:14 01/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Chiều 30/9, Công an TP.HCM cho biết khởi tố bị can với Nguyễn Thành Trí (SN 1967, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an TP.HCM, tối 10/9, Tổ công tác của Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (xã Bà Điểm, TP.HCM) thì phát hiện ông Trí điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng ông Trí không chấp hành và có hành vi chống đối.

Ông Trí dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang trên xe để uy hiếp lực lượng chức năng. Hành vi này gây cản trở trực tiếp đến quá trình thi hành nhiệm vụ của tổ công tác, đồng thời khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi gây mất an ninh trật tự.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông say xỉn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại thời điểm đó, anh N.H.T.G (SN 1987, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) là thanh niên xung phong đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ CSGT dựng phương tiện lên. Tuy nhiên, ông Trí xông vào xô đẩy anh G ngã xuống đường, bị thương ở chân và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Công an xã Bà Điểm phối hợp Tổ CSGT khống chế, đưa ông Trí về trụ sở làm việc trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo.

Cơ quan công an lập hồ sơ ban đầu, thu thập dữ liệu từ camera và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an TP.HCM đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Trí về tội "Chống người thi hành công vụ".

BẢO LINH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh

Pháp luật - 2 ngày trước

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Pháp luật - 3 ngày trước

Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"

Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêm

Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêm

Pháp luật - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'

Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'

Pháp luật - 4 ngày trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.

Xem nhiều

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật
Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật
Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Pháp luật
Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top