Khởi tố 'siêu trộm' chuyên đột nhập nhà dân ở khu đô thị

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 29/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Nguyễn Thọ Hùng (SN 1992, trú phường Vinh Hưng) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Công an bắt giữ đối tượng. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo điều tra, Hùng liên tiếp đột nhập nhà dân tại các khu đô thị trên địa bàn phường Trường Vinh. Đối tượng thường mặc kín người, đeo khẩu trang, găng tay và tìm cách vô hiệu hóa camera trước khi gây án.

Cơ quan điều tra xác định, Hùng thực hiện ít nhất 3 vụ trộm lớn từ tháng 4 đến tháng 7/2026, lấy nhiều tiền mặt và trang sức bằng vàng với tổng giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Khi bắt giữ, công an thu giữ một tuốc nơ vít, đôi găng tay, mũ lưỡi trai và xe máy SYM là phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.