Mua bán lô đề trên không gian mạng 3 đối tượng lĩnh án

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L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Phan Tiến Dũng, Phạm Minh Thương và Nguyễn Văn Anh vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là 3 đối tượng có hành vi mua, bán số lô, số đề trên không gian mạng bị cơ quan Công an phát hiện.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Công an vừa phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tổ dân phố Văn Thần (phường Đồng Văn), Công an phường phát hiện Phan Tiến Dũng (SN 1990, trú tại tổ dân phố Đồng Tân, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) có hành vi mua, bán số lô, số đề thông qua ứng dụng Zalo.

Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Mua bán lô đề trên không gian mạng 3 đối tượng lĩnh án - Ảnh 1.

Các đối tượng Phan Tiến Dũng, Nguyễn Văn Anh, Phạm Minh Thương tại cơ quan. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, mở rộng, lực lượng Công an làm rõ Phan Tiến Dũng đã thực hiện việc mua, bán số lô, số đề với Phạm Minh Thương (SN 1971, trú tại tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Đồng Văn) và Nguyễn Văn Anh (SN 2003, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, TP Hà Nội) và một đối tượng khác trú tại xã Phú Sơn (tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tổng số tiền giao dịch mua, bán số lô, số đề là hơn 32 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động có liên quan đến hành vi vi phạm

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Tiến Dũng, Phạm Minh Thương và Nguyễn Văn Anh về hành vi "Đánh bạc"; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Mua bán lô đề trên không gian mạng 3 đối tượng lĩnh án - Ảnh 2.Từ đơn tố giác, công an triệt phá nhóm ghi lô, đề

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.

Mua bán lô đề trên không gian mạng 3 đối tượng lĩnh án - Ảnh 3.Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.


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