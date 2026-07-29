Mua bán lô đề trên không gian mạng 3 đối tượng lĩnh án
GĐXH - Phan Tiến Dũng, Phạm Minh Thương và Nguyễn Văn Anh vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là 3 đối tượng có hành vi mua, bán số lô, số đề trên không gian mạng bị cơ quan Công an phát hiện.
Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Công an vừa phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức trên không gian mạng.
Theo đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tổ dân phố Văn Thần (phường Đồng Văn), Công an phường phát hiện Phan Tiến Dũng (SN 1990, trú tại tổ dân phố Đồng Tân, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) có hành vi mua, bán số lô, số đề thông qua ứng dụng Zalo.
Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, mở rộng, lực lượng Công an làm rõ Phan Tiến Dũng đã thực hiện việc mua, bán số lô, số đề với Phạm Minh Thương (SN 1971, trú tại tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Đồng Văn) và Nguyễn Văn Anh (SN 2003, trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, TP Hà Nội) và một đối tượng khác trú tại xã Phú Sơn (tỉnh Ninh Bình).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tổng số tiền giao dịch mua, bán số lô, số đề là hơn 32 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động có liên quan đến hành vi vi phạm
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Tiến Dũng, Phạm Minh Thương và Nguyễn Văn Anh về hành vi "Đánh bạc"; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.