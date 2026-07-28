Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Đêm 28/7, Bộ Công an thông tin, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Cục Cảnh sát môi trường) đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng; đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa và nhận hối lộ...

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/3/2026 và ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh và 18 bị can; chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ 2,3 tỷ đồng; thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình ban đầu, Cục Cảnh sát môi trường xác định đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch; có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát môi trường đã chủ trì xây dựng kế hoạch phá án chi tiết, sát với tình hình thực tiễn; phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ. Qua đó, đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, gồm: Nguyễn Văn Tùng - chủ hàng, đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thị Oanh - đối tượng "bao biên"; nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Với vai trò chủ trì, Cục Cảnh sát môi trường đã cùng Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch phá án, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra; chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, đồng thời kịp thời thu giữ, bảo toàn dữ liệu điện tử.





Đối tượng Nguyễn Thị Oanh - (ảnh C05).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự. Kết quả đấu tranh thành công tạo tiền đề quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ nhóm tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và các hành vi phạm tội có liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát môi trường tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm các tội In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) và hệ sinh thái các công ty có liên quan.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thư (SN 1976, hộ khẩu thường trú tại Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty Sỹ Hưng.

Đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo... để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi phạm tội. Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ; Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây. Phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội. Đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức, thủ đoạn mới nhằm trốn thuế.

Trước tính chất phức tạp và thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng, Cục Cảnh sát môi trường tiếp tục chủ trì tham mưu, xây dựng kế hoạch phá án chi tiết, sát thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan tổ chức đấu tranh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ Nguyễn Thị Thư - đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Lương Nguyễn Thành Hưng - đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành; nhóm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm kế toán, thủ kho, lái xe... đến các đối tượng tiếp tay, bảo kê trong cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình phá án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia, các đối tượng và nhân dân; đồng thời thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng; trốn thuế trên 40 tỷ đồng; đưa, nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát môi trường và Công an TP Hải Phòng đã triển khai hiệu quả kế hoạch phá án, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra; chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, nhất là kịp thời thu giữ dữ liệu điện tử và vật chứng của vụ án.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do Cục Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư, đối tượng cầm đầu, về 4 tội danh gồm: In, phát hành trái phép hóa đơn (Điều 203 Bộ luật Hình sự); Trốn thuế (Điều 200 Bộ luật Hình sự); Buôn lậu (Điều 188 Bộ luật Hình sự); Đưa hối lộ (Điều 364 Bộ luật Hình sự). Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 13 đối tượng về các tội: In, phát hành trái phép hóa đơn (4 đối tượng); Buôn lậu (1 đối tượng); Đưa hối lộ (2 đối tượng); Nhận hối lộ (6 đối tượng).