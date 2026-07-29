15 bị cáo lĩnh án trong vụ đánh bạc bằng lô, đề giao dịch hơn 1,4 tỷ đồng

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Tiến Sinh
Tiến Sinh
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GĐXH - Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề đối với 15 bị cáo. Đường dây hoạt động trên nhiều địa bàn, sử dụng mạng xã hội và giao dịch ngân hàng để tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, 15 bị cáo đã tổ chức và tham gia đánh bạc dưới các hình thức ghi số lô, số đề, ba càng, số xiên tại các xã Tiên Yên, Đông Ngũ, Quảng Tân, Bình Liêu, Hoành Mô và Hải Lạng (tỉnh Quảng Ninh).

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Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo để trao đổi bảng số đề, nhận số và thanh toán tiền thắng, thua thông qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính cùng các tài liệu liên quan. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc trong đường dây lên tới khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Lương Tiến Đạt và Vi Thanh Bình mỗi bị cáo 18 tháng tù giam do phạm tội từ hai lần trở lên. 13 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thông qua vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Mọi hành vi đánh bạc trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời gây nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

15 Bị cáo lĩnh án trong vụ đánh bạc lô đề ở Quảng Ninh - Ảnh 2.Từ đơn tố giác, công an triệt phá nhóm ghi lô, đề

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.

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